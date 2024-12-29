Що можна з'їсти після святкового застілля, щоб розвантажити організм: список продуктів

Що робити, щоб полегшити роботу шлунка

Їжте меншими порціями

Відмовтеся від рясних прийомів їжі. Їжте невеликими порціями, але частіше — приблизно кожні три-чотири години. Такий режим допоможе уникнути перевантаження травної системи.

Змінюйте спосіб приготування їжі

Замість смаження або запікання з використанням жирів готуйте страви на пару. Це зменшить кількість жиру в їжі та зробить її легшою для перетравлення.

Уникайте "порожніх калорій"

Виключіть зі свого раціону продукти з високим ступенем перероблювання, які містять багато жирів, цукру, консервантів та барвників. Ці інгредієнти не лише погано впливають на травлення, але й сприяють набору ваги.

Уникайте шкідливих продуктів

Скоротіть споживання:

ковбас, сосисок і паштетів;

жовтих, плавлених та пліснявих сирів;

червоного м'яса (яловичина, свинина);

маргарину, майонезу, кетчупу;

кондитерських виробів та солодощів (батончики, цукерки);

солоних закусок (чіпси, смажені горішки);

алкоголю та газованих напоїв;

грибів, капусти, цибулі, огірків, редиски, кукурудзи;

сухофруктів, горіхів;

гострих приправ (гірчиця, перець, оцет).

Чим замінити шкідливі продукти

Надайте перевагу:

нежирному сиру;

яйцям некруто;

крупам (рис, гречка, вівсянка) та макаронам із твердих сортів пшениці;

свіжим овочам і фруктам без шкірки та насіння (краще у вареному чи протертому вигляді);

м'ясу птиці та нежирній рибі.

Якщо хочеться солодкого, вибирайте мед, натуральні компоти або соки. Для напоїв віддайте перевагу кефіру, пахті, чорному чаю чи слабкій каві без цукру. Також корисними будуть трав'яні настої — наприклад, ромашки чи меліси.

Корисні поради для травлення

Приправи : Використовуйте трави та спеції, такі як чебрець, базилік, кмин, майоран або лимонний сік, щоб надати стравам смак без зайвих калорій.

Жири : Зменшіть кількість жирів, використовуючи вершкове, оливкове або рослинне масло в мінімальних кількостях.

Трав'яні настої: Заварюйте ромашку, мелісу або м'яту для заспокоєння шлунка.

Чому варто уникати фаст-фуду

Продукти швидкого приготування, такі як гамбургери, піца та картопля фрі, містять багато жирів і простих вуглеводів, які перевантажують травну систему. Їх регулярне споживання може спричинити такі симптоми, як печія, метеоризм, нудота або навіть запор. Замініть їх на більш здорові альтернативи, щоб уникнути проблем зі шлунково-кишковим трактом.

Свята - це час для радощів і смаколиків, але важливо дотримуватися балансу. Зробіть свій раціон різноманітним, але помірним, і тоді ваш організм легше перенесе святкове навантаження.