З'їжте це перед застіллям, щоб полегшити похмілля та як можна "лікувати" такий стан

Уникнути похмілля після святкування Різдва чи Нового року можна, якщо заздалегідь з'їсти один корисний продукт. До того ж варто знати, що пити між спиртним, щоб сповільнити сп'яніння.

РБК-Україна (проект Styler) також повідомляє, як "лікувати" похмілля та відновити організм.

Який продукт допоможе уникнути похмілля

Доктор Ніна Чандрасекаран, яка спеціалізується на легеневій та інтенсивній медицині, поділилася головною порадою, яка допоможе полегшити похмілля або взагалі його уникнути.

Зокрема, варто вживати молочний продукт перед тим, як плануєте пити алкогольні напої.

" Якщо ви збираєтеся весело погуляти, то з’ївши сир перед вживанням алкоголю, ви можете зменшити ризик похмілля", - зазначила експерт.

Все тому, що сир містить багато білків, жирів і складних вуглеводів, які можуть покривати шлунок, що зменшує всмоктування алкоголю.

За словами лікаря, сир також може допомогти організму краще засвоювати алкоголь і запобігти пошкодженню печінки. Сир також поповнює організм поживними речовинами, оскільки він повний вітаміну B і кальцію - ці поживні речовини виходять з організму під час вживання алкоголю.

До того ж кальцій, який може бути виснажений через алкоголь, особливо допомагає покращити роботу нервів і м’язів, а вітаміни групи B необхідні для енергії та метаболізму.

Поради, як уникнути похмілля

Щоб уникнути похмілля:

не пити на голодний шлунок. Перш ніж почати пити, з’їжте вуглеводи (наприклад, макарони або рис) або жири. Їжа допоможе уповільнити засвоєння алкоголю організмом

не пийте напої темного кольору, якщо ви виявили, що чутливі до них. Вони містять природні хімічні речовини, які називаються конгенерами, які подразнюють кровоносні судини та тканини мозку та можуть погіршити похмілля

пийте воду або негазовані безалкогольні напої між прийомом кожного алкогольного напою. Газовані напої прискорюють всмоктування алкоголю в організмі

випийте пів літра або близько того води перед сном. Тримайте біля ліжка склянку води, щоб випити, якщо прокинетеся вночі

Лікування похмілля

Боротьба з похміллям передбачає регідратацію організму, щоб допомогти впоратися з хворобливими симптомами. Найкращий час для регідратації - перед сном після випивки.

Знеболюючі можуть допомогти при головних болях і м'язових судомах.

Бульйон є хорошим джерелом вітамінів і мінералів, які можуть поповнити виснажені ресурси. Це також легко перетравлюється шлунком.

Ви можете замінити втрачену рідину, вживаючи рідину, наприклад воду, газовану воду та ізотонічні напої.

Вживання алкоголю вранці є ризикованою звичкою. Після вживання алкогольних напоїв важливо дати час організму відновитися.

Важливо також пам'ятати, що безпечної дози алкоголю не існує.

Єдиний спосіб дійсно взагалі уникнути похмілля - взагалі не вживати алкогольні напої або ж, хоча б, зменшити їх кількість. Якщо ж вже трапилась така неприємність, то варто пити більше чистої води та збалансовано харчуватись.