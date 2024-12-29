Что можно съесть после праздничного застолья, чтобы разгрузить организм: список продуктов

Новогодние праздники - это настоящее испытание для нашего организма. Во время праздничных застолий мы часто потребляем больше пищи, чем может переварить пищеварительная система. Результат - ощущение тяжести, боль в животе, тошнота и другие проблемы с желудочно-кишечным трактом. Как помочь организму после переедания?
Как помочь организму после переедания, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Откажитесь от обильных приемов пищи. Ешьте небольшими порциями, но чаще - примерно каждые три-четыре часа. Такой режим поможет избежать перегрузки пищеварительной системы.
Вместо жарки или запекания с использованием жиров готовьте блюда на пару. Это уменьшит количество жира в пище и сделает ее более легкой для переваривания.
Исключите из своего рациона продукты с высокой степенью переработки, которые содержат много жиров, сахара, консервантов и красителей. Эти ингредиенты не только плохо влияют на пищеварение, но и способствуют набору веса.
Сократите потребление:
колбас, сосисок и паштетов;
желтых, плавленых и плесневелых сыров;
красного мяса (говядина, свинина);
маргарина, майонеза, кетчупа;
кондитерских изделий и сладостей (батончики, конфеты);
соленых закусок (чипсы, жареные орешки);
алкоголя и газированных напитков;
грибов, капусты, лука, огурцов, редиса, кукурузы;
сухофруктов, орехов;
острых приправ (горчица, перец, уксус).
Отдайте предпочтение:
нежирному творогу;
яйцам всмятку;
крупам (рис, гречка, овсянка) и макаронам из твердых сортов пшеницы;
свежим овощам и фруктам без кожуры и семян (лучше в вареном или протертом виде);
мясу птицы и нежирной рыбе.
Если хочется сладкого, выбирайте мед, натуральные компоты или соки. Для напитков отдайте предпочтение кефиру, пахте, черному чаю или слабому кофе без сахара. Также полезными будут травяные настои - например, ромашки или мелиссы.
Приправы: Используйте травы и специи, такие как тимьян, базилик, тмин, майоран или лимонный сок, чтобы придать блюдам вкус без лишних калорий.
Жиры: Уменьшите количество жиров, используя сливочное, оливковое или растительное масло в минимальных количествах.
Травяные настои: Заваривайте ромашку, мелиссу или мяту для успокоения желудка.
Продукты быстрого приготовления, такие как гамбургеры, пицца и картофель фри, содержат много жиров и простых углеводов, которые перегружают пищеварительную систему. Их регулярное потребление может вызвать такие симптомы, как изжога, метеоризм, тошнота или даже запор. Замените их на более здоровые альтернативы, чтобы избежать проблем с желудочно-кишечным трактом.
Праздники - это время для радости и вкусностей, но важно соблюдать баланс. Сделайте свой рацион разнообразным, но умеренным, и тогда ваш организм легче перенесет праздничную нагрузку.
Напомним, что ранее мы писали о трех простых правилах, чтобы избежать ужасного похмелья.
Вам будет интересно прочитать, какой продукт надо употребить перед застольем, чтобы избежать похмелья утром.