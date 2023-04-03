Що не можна їсти в Страсний тиждень: список страв та продуктів

Що таке Страсний тиждень

Страсний тиждень або Страсний седмиця у 2023 році випадає на період з 10 по 16 квітня. У християн західного обряду Великдень цього року випадає на 9 квітня, відповідно, Страсний тиждень – з 3 по 9 квітня.

Він присвячений спогадам про останні дні земного життя Ісуса Христа. Кожен день останнього тижня перед Великоднем має свою назву та значення.

У ці дні заборони більш суворі та заборонено дуже багато речей: розваги, святкування, інтимна близькість, сварки, заздрість, вінчання, хрещення. Також є важливі обмеження щодо раціону харчування.

Що не можна їсти в Страсний тиждень

Категорично заборонені: будь-які м'ясні страви, риба, яйця, молочні продукти. Також не можна вживати готові гарячі страви з додаванням жирів – вершкового масла чи рослинної олії.

Не можна їсти сало. В останній тиждень посту віруючі харчуються, як правило, один раз на день – ввечері.

У четвер та суботу можна поїсти гарячу страву, але без жирів і лише один раз на день. У понеділок, вівторок, середу та п'ятницю - гарячі страви їсти не можна.

У Страсну п'ятницю не можна нічого їсти у першій половині дня - до винесення Плащаниці, яка символізує зняття Ісуса з Хреста. Після винесення плащаниці можна трохи хліба та води.

Для кого є виняток:

У дні Великого посту церква робить виняток та звільняє від обов'язкових обмежень у їжі: