Что нельзя есть в Страстную неделю: список блюд и продуктов

Что такое Страстная неделя

Страстная неделя или Страстная седмица в 2023 году выпадает на период с 10 по 16 апреля. У христиан западного обряда Пасха в этом году выпадает на 9 апреля, соответственно, Страстная неделя - с 3 по 9 апреля.

Она посвящена воспоминаниями о последних днях земной жизни Иисуса Христа. Каждый день последней недели перед Пасхой имеет свое название и значение.

В эти дни запреты более суровые и запрещены очень многие вещи: развлечения, празднования, интимная близость, ссоры, зависть, венчание, крещение. Также есть важные ограничения по рациону питания.

Что нельзя есть в Страстную неделю

Категорически запрещены: любые мясные блюда, рыба, яйца, молочные продукты. Также нельзя употреблять готовые горячие блюда с добавлением жиров - сливочного масла или растительного.

Нельзя есть сало. В последнюю неделю поста верующие питаются, как правило, один раз в день - по вечерам.

В четверг и субботу можно поесть горячее блюдо, но без жиров и только один раз в день. В понедельник, вторник, среду и пятницу - горячие блюда есть нельзя.

В Страстную пятницу нельзя ничего есть в первой половине дня - до выноса Плащаницы, которая символизирует снятие Иисуса с Креста. После выноса плащаницы можно немного хлеба и воды.

Для кого есть исключение:

В дни Великого поста церковь делает исключение и освобождает от обязательных ограничений в пище: