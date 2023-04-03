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Что нельзя есть в Страстную неделю: список блюд и продуктов

Какую пищу нельзя есть в Страстную неделю (фото: freepik com)
Автор: Анна Шиканова

С Пасхой связано много различных традиций и запретов. Самые важные из них касаются Великого поста, который длится до 16 апреля. Последняя неделя перед Пасхой называется Страстной и в эти 7 дней - самые строгие запреты.

Что категорически нельзя есть в Страстную неделю - читайте в материале ниже.

Что такое Страстная неделя

Страстная неделя или Страстная седмица в 2023 году выпадает на период с 10 по 16 апреля. У христиан западного обряда Пасха в этом году выпадает на 9 апреля, соответственно, Страстная неделя - с 3 по 9 апреля.

Она посвящена воспоминаниями о последних днях земной жизни Иисуса Христа. Каждый день последней недели перед Пасхой имеет свое название и значение.

В эти дни запреты более суровые и запрещены очень многие вещи: развлечения, празднования, интимная близость, ссоры, зависть, венчание, крещение. Также есть важные ограничения по рациону питания.

Что нельзя есть в Страстную неделю

Категорически запрещены: любые мясные блюда, рыба, яйца, молочные продукты. Также нельзя употреблять готовые горячие блюда с добавлением жиров - сливочного масла или растительного.

Нельзя есть сало. В последнюю неделю поста верующие питаются, как правило, один раз в день - по вечерам.

В четверг и субботу можно поесть горячее блюдо, но без жиров и только один раз в день. В понедельник, вторник, среду и пятницу - горячие блюда есть нельзя.

В Страстную пятницу нельзя ничего есть в первой половине дня - до выноса Плащаницы, которая символизирует снятие Иисуса с Креста. После выноса плащаницы можно немного хлеба и воды.

Для кого есть исключение:

В дни Великого поста церковь делает исключение и освобождает от обязательных ограничений в пище:

  • Пожилых людей
  • Тяжелобольных людей
  • Беременных и кормящих женщин
  • Маленьких детей
  • Людей, которые восстанавливаются после тяжелой болезни
  • Людей, которые занимаются тяжелым физическим трудом

Кстати, ранее мы писали о том, чем можно оригинально и необычно покрасить яйца на Пасху.

А еще рассказывали о том, как можно самостоятельно сделать бюджетную колбасу на Пасху.

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ПасхаСтрастная неделя