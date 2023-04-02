Як легко та красиво пофарбувати яйця до Великодня: використовуємо те, що є на кожній кухні

На Великдень одним із головних атрибутів свята є фарбовані яйця. Є спеціальні техніки для фарбування яєць – писанка, крашанка. А багато українців фарбують яйця до свята самостійно – за допомогою звичайнісіньких підручних засобів.

Які засоби можуть надати шкаралупі яєць яскравого та святкового вигляду - читайте в матеріалі нижче.

Як правильно фарбувати яйця на Великдень

Щоб фарба лягла рівно – протріть яйце спиртом перед тим як варити

Щоб яйця не тріснули під час варіння – додайте у воду ложку солі

Якщо хочете, щоб яйця блищали після фарбування - натріть їх олією

Якщо ви фарбуєте яйця разом з дітьми - використовуйте лише натуральні барвники

Чим можна оригінально пофарбувати яйця на Великдень

Цибулева лушпайка. Найстаріший і найпростіший спосіб фарбування яєць - збираємо лушпиння, заливаємо водою і варимо пів години. Даємо відвару настоятися, а потім кладемо в охолоджену воду яйця і варимо до готовності.

Для більш темного та насиченого кольору – візьміть багато лушпиння. Якщо хочете додати малюнок, то яйце можна загорнути у сіточку.

Кропива та шпинат. Наріжте листя кропиви та шпинату, складіть у каструлю, налийте води. Туди помістіть сирі яйця і відваріть до готовності. Чим більше трави - тим більш насиченим буде колір шкаралупи.

Куркума. Візьміть ложку сухої куркуми та розчиніть її в гарячій воді. Дайте воді повністю остигнути, а потім складіть в неї яйця і відваріть до готовності - вони будуть красивого жовтого кольору.

Журавлиновий сік. Видавіть із журавлини сік і відваріть у ньому яйця. Залишіть їх у цьому відварі на ніч. Яйця будуть красивого рожевого кольору.

Червона капуста. Листям червонокачанної капусти можна натерти вже відварені яйця - вони стануть синього кольору.

Мелена кава. Заваріть каву окропом, дайте охолонути, а потім зваріть у цій воді яйця - вони стануть коричневі або бежеві. Можна й по-іншому: складіть яйця в каструлю, залийте водою, дайте закипіти, насипте кілька ложок міцної кави, варіть 10 хвилин.

Листя кропу. Візьміть гілочку кропу, загорніть у неї яйце, надягніть зверху капронову панчоху або зав'яжіть яйце в мішечок з капрону. А потім відваріть яйця в лушпинні цибулі - у вас вийде оригінальний малюнок.

Шовкова тканина. Візьміть шматочок шовку, загорніть у нього яйце, закріпіть шпильками. А потім відваріть у воді з оцтом. Вийде неймовірний малюнок.

Використовуйте резинки. Візьміть звичайні канцелярські гумки та створіть різні смужки на яйці. Потім відваріть у воді з натуральним барвником.

Малюнок воском. Розтопіть воскову свічку, візьміть сірник або зубочистку і нанесіть воском візерунок на відварені яйця. Потім опустіть яйце в охолоджену фарбу, щоб зафарбувати чисті ділянки. Віск можна потім акуратно зняти - зіскребти або нагріти, а потім витерти.