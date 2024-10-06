Що не можна їсти після пологів: 10 небезпечних страв для породіллі

Харчування після пологів має бути збалансованим та різноманітним, щоб мама та немовля отримували з їжі все необхідне.

Які ж продукти заборонені після народження дитини - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Харчування після пологів

Медики зазначають, що Немає потреби в особливій дієті після пологів.

Раціон мами під час грудного вигодовування має бути:

повноцінним

збалансованим

різноманітним

Фактично, він майже не відрізняється від здорового харчування для будь-якої людини.

Важливо звернути увагу на такі продукти:

молочні продукти

нежирні тверді сири

відварене або тушковане нежирне м'ясо та рибу

легкозасвоювані вуглеводи (фрукти, овочі, ягоди, зелень)

Після пологів жінці важливо стежити за своїм харчуванням, особливо якщо вона годує грудьми. Деякі продукти можуть негативно вплинути на здоров'я мами або викликати дискомфорт у дитини.

10 небезпечних страв, яких слід уникати після пологів:

Сира риба та морепродукти (суші, сашимі) - можуть містити бактерії або паразитів, які шкідливі для організму.

Недоварене або сире м'ясо - небезпека зараження кишковими інфекціями та паразитами.

М'які сири з непастеризованого молока (брі, камамбер) - підвищений ризик лістеріозу, небезпечного для імунної системи.

Кава та напої з високим вмістом кофеїну можуть викликати нервозність та порушення сну у матері й дитини.

Алкоголь проникає в грудне молоко і може негативно вплинути на розвиток дитини.

Солодощі з великим вмістом цукру можуть призвести до проблем із вагою та збільшити ризик розвитку діабету.

Гострі страви можуть спричинити дискомфорт для мами та коліки у дитини.

Жирна та смажена їжа важко перетравлюється та може викликати проблеми з травленням.

Шоколад містить кофеїн та може викликати алергічну реакцію у дитини або порушення сну.

Цитрусові та соки з них можуть викликати подразнення шкіри у дитини або алергічні реакції.

Дотримання збалансованої дієти з виключенням цих продуктів допоможе покращити самопочуття після пологів та забезпечити комфорт для дитини під час грудного вигодовування.