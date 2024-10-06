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Что нельзя есть после родов: 10 опасных блюд для женщины

Воскресенье 06 октября 2024 15:00
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Что нельзя есть после родов: 10 опасных блюд для женщины Фото: Какую пищу нельзя есть после родов (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Питание после родов должно быть сбалансированным и разнообразным, чтобы мама и ребенок получали из еды все необходимое.

Какие же продукты запрещены после рождения ребенка - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Питание после родов

Медики отмечают, что нет нужды в особой диете после родов.

Рацион мамы во время грудного вскармливания должен быть:

  • полноценным
  • сбалансированным
  • разнообразным

Фактически он почти не отличается от здорового питания для любого человека.

Важно обратить внимание на следующие продукты:

  • молочные продукты
  • нежирные твердые сыры
  • отварное или тушеное нежирное мясо и рыбу
  • легкоусвояемые углеводы (фрукты, овощи, ягоды, зелень)

После родов женщине важно следить за своим питанием, особенно если она кормит грудью. Некоторые продукты могут повлиять на здоровье мамы или вызвать дискомфорт у ребенка.

10 опасных блюд, которых следует избегать после родов:

Сырая рыба и морепродукты (суши, сашими) - могут содержать бактерии или паразитов, которые вредны для организма.

Недоваренное или сырое мясо - опасность заражения кишечными инфекциями и паразитами.

Мягкие сыры из непастеризованного молока (бри, камамбер) - повышенный риск листериоза, опасного для иммунной системы.

Кофе и напитки с высоким содержанием кофеина могут вызвать нервозность и нарушение сна у матери и ребенка.

Алкоголь проникает в грудное молоко и может отрицательно повлиять на развитие ребенка.

Сладости с большим содержанием сахара могут привести к проблемам с тяжестью и увеличить риск развития диабета.

Острые блюда могут вызвать дискомфорт для мамы и колики у ребенка.

Жирная и жареная пища тяжело переваривается и может вызвать проблемы с пищеварением.

Шоколад содержит кофеин и может вызвать аллергическую реакцию у ребенка или нарушение сна.

Цитрусовые и соки могут вызывать раздражение кожи у ребенка или аллергические реакции.

Соблюдение сбалансированной диеты с исключением этих продуктов поможет улучшить здоровье после родов и обеспечить комфорт для ребенка во время грудного вскармливания.

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В матеріалі використані джерела - МОЗ, Dila, Babyservice.

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