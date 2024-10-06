Что нельзя есть после родов: 10 опасных блюд для женщины
Питание после родов должно быть сбалансированным и разнообразным, чтобы мама и ребенок получали из еды все необходимое.
Какие же продукты запрещены после рождения ребенка - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Питание после родов
Медики отмечают, что нет нужды в особой диете после родов.
Рацион мамы во время грудного вскармливания должен быть:
- полноценным
- сбалансированным
- разнообразным
Фактически он почти не отличается от здорового питания для любого человека.
Важно обратить внимание на следующие продукты:
- молочные продукты
- нежирные твердые сыры
- отварное или тушеное нежирное мясо и рыбу
- легкоусвояемые углеводы (фрукты, овощи, ягоды, зелень)
После родов женщине важно следить за своим питанием, особенно если она кормит грудью. Некоторые продукты могут повлиять на здоровье мамы или вызвать дискомфорт у ребенка.
10 опасных блюд, которых следует избегать после родов:
Сырая рыба и морепродукты (суши, сашими) - могут содержать бактерии или паразитов, которые вредны для организма.
Недоваренное или сырое мясо - опасность заражения кишечными инфекциями и паразитами.
Мягкие сыры из непастеризованного молока (бри, камамбер) - повышенный риск листериоза, опасного для иммунной системы.
Кофе и напитки с высоким содержанием кофеина могут вызвать нервозность и нарушение сна у матери и ребенка.
Алкоголь проникает в грудное молоко и может отрицательно повлиять на развитие ребенка.
Сладости с большим содержанием сахара могут привести к проблемам с тяжестью и увеличить риск развития диабета.
Острые блюда могут вызвать дискомфорт для мамы и колики у ребенка.
Жирная и жареная пища тяжело переваривается и может вызвать проблемы с пищеварением.
Шоколад содержит кофеин и может вызвать аллергическую реакцию у ребенка или нарушение сна.
Цитрусовые и соки могут вызывать раздражение кожи у ребенка или аллергические реакции.
Соблюдение сбалансированной диеты с исключением этих продуктов поможет улучшить здоровье после родов и обеспечить комфорт для ребенка во время грудного вскармливания.
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В матеріалі використані джерела - МОЗ, Dila, Babyservice.
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