Названо кашу, яка найкраще захищає від хвороб серця

Кардіологи відзначили, що гречана та пшоняна каші є надзвичайно корисними для людей похилого віку. Ці продукти також рекомендовано вживати особам, які мають проблеми з серцево-судинною системою.

Чому ці каші треба їсти для профілактики хвороб серця - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler)

Чому гречана каша корисна для серця?

Гречка містить значну кількість харчових волокон, які допомагають знижувати рівень холестерину в крові. Це, в свою чергу, зменшує ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

Вона багата на антиоксиданти, такі як рутин, які допомагають захистити серце від окисного стресу і запальних процесів.Також гречка має низький глікемічний індекс, що означає, що вона повільно підвищує рівень цукру в крові. Це корисно для контролю ваги та зменшення ризику діабету 2 типу, що є фактором ризику для серцевих захворювань.

Крупа містить важливі мікроелементи, такі як магній, калій і залізо, які підтримують нормальну роботу серцево-судинної системи. Магній, зокрема, допомагає знижувати артеріальний тиск.

Включайте в раціон гречану кашу (фото: freepik.com)

Гречка є хорошим джерелом рослинних білків, які важливі для підтримки загального здоров’я та функціонування серця.

Завдяки вмісту цинку, вітамінів групи В та А, гречка має здатність зміцнювати нігті й волосся, робити локони еластичними та блискучими. Також гречка містить кальцій, який покращує міцність зубів і кісток. А рутин забезпечує захисну дію шкіри до УФ-променів. Марганець, антиоксиданти і флавоноїди уповільнюють процеси старіння шкіри, запобігаючи передчасній появі зморшок.

Гречка містить вітамін В12, який заспокійливо діє на нервову систему. Лікарі радять їсти її навіть під час тривожних та депресивних станів, вона здатна нормалізувати роботу нервової системи й покращити сон.

Чому пшоняна каша корисна для серця?

Пшоняна каша має безліч переваг, які роблять її корисною для здоров'я, зокрема для серця. Ось основні причини, чому вона вважається корисною:

Пшоняна каша містить багато харчових волокон, які допомагають знижувати рівень холестерину в крові. Це зменшує ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

Вона має низький глікемічний індекс, що означає, що вона повільно підвищує рівень цукру в крові. Це важливо для контролю ваги і профілактики діабету, який є фактором ризику для серцевих захворювань.

Пшоно містить важливі мінерали, такі як магній, калій, фосфор і залізо. Магній, зокрема, сприяє зниженню артеріального тиску та покращує функцію серця.

Пшоняна каша містить антиоксиданти, які захищають клітини від окисного стресу і запальних процесів, що можуть негативно вплинути на серцеву діяльність.

Також продукт є хорошим джерелом рослинних білків, які важливі для загального здоров’я організму, включаючи підтримку серцевої функції.

До речі, пшоняна каша легко засвоюється і є хорошим варіантом для людей з проблемами травлення або тих, хто відновлюється після хвороб.