Що можна садити та сіяти на городі у червні: список овочів
Червень - це той місяць, коли можна висаджувати культури, які даватимуть урожай до осені. Але не забувайте дуже добре поливати рослини.
Що можна посадити та посіяти з овочів та трав у червні – читайте нижче у матеріалі Styler.
Що з овочів можна садити у червні
Стручкова квасоля. Сухі боби перед посівом необхідно замочити у воді. Квасоля - витка рослина, тому для пагонів вам потрібно буде встановити спеціальні опори.
Горох. Культура висаджується у першій половині червня.
Зелена цибуля пір'ям. Цибулю спокійно можна сіяти на початку червня. Ви можете її висадити впереміш з морквою, тандем цих двох рослин допомагає позбутися шкідників.
Огірки. При хорошому догляді посадки в червні на осінь дадуть гарний смачний урожай.
Капуста. Перші два тижні червня - це чудовий час для висіву ранніх сортів білокачанної капусти, які не призначені для зберігання взимку. Термін дозрівання становить 110 днів. Наприкінці червня можна засівати пекінську капусту, готову до споживання восени.
Морква. У червні зазвичай висівають пізні сорти, що заготовлюються на зиму. Вони дозріють до кінця вересня - на початку жовтня.
Гарбуз та кабачок. Ці два овочі чудово садити в перший місяць літа. Ранні сорти кабачків можна отримати вже через 30-35 днів, а деякі види гарбузів - вже через 60 днів.
Буряк. Ранні сорти можна посадити у першому місяці літа, вони дадуть урожай вже за 90 днів.
Що з трав посадити у червні
Ароматні трави, які прикрасять будь-який салат чи м'ясо - ідеально садити у червні.
- Салат. Улюблене багатьма салатне листя можна садити хоч кожні два тижні, воно дозріє через 25-50 днів.
- Петрушка. Її можна спокійно сіяти кожні два-три тижні.
- Шпинат. Сіяти можна кілька разів на сезон з інтервалом 20-30 діб.
- Базилік. Краще висаджувати у другій половині місяця, коли загроза зниження температури зводиться до мінімуму.
- Кріп. Садити краще у другій половині червня. Через 35 днів зможете зірвати першу зелень.
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