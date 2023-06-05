Что можно сажать и сеять на огороде в июне: список овощей

Июнь - это тот месяц, когда можно высаживать культуры, которые будут давать урожай до самой осени. Но не забывайте очень хорошо поливать растения.

Что можно посадить и посеять из овощей и трав в июне - читайте ниже в материале Styler.

Что из овощей можно садить в июне

Стручковая фасоль. Сухие бобы перед посевом необходимо предварительно замочить в воде. Фасоль - вьющееся растение, поэтому для побегов вам нужно будет установить специальные опоры.

Горох. Культура высаживается в первой половине июня.

Зеленый лук перьями. Лук спокойно можно сеять в начале июня. Вы можете его высадить вперемешку с морковью, тандем этих двух растений помогает избавиться от вредителей.

Огурцы. При хорошем уходе посадки в июне на осень дадут хороший вкусный урожай.

Капуста. Первые две недели июня - это отличное время для высева ранних сортов белокочанной капусты, которые не предназначены для хранения зимой. Срок созревания составляет 110 дней. В конце июня можно засевать пекинскую капусту, готовую к потреблению осенью.

Морковь. В июне обычно высевают поздние сорта, заготавливаемые на зиму. Они созреют к концу сентября - начале октября.

Тыква и кабачок. Эти два овоща отлично садить в первый месяц лета. Ранние сорта кабачков можно получить уже через 30-35 дней, а некоторые виды тыкв - уже через 60 дней.

Свекла. Ранние сорта можно посадить в первом месяце лета, они дадут урожай уже через 90 дней.

Что из трав посадить в июне

Пахучие травы, которые украсят любой салат или мясо - идеально садить в июне.