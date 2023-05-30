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Як поливати помідори, щоб гілки ламалися від плодів

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Вівторок 30 травня 2023 07:01
Як поливати помідори, щоб гілки ламалися від плодів Як правильно поливати помідори (фото: pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Помідори будуть давати хороший урожай, якщо знати як правильно їх поливати і підходити з розумом до вирощування цієї культури.

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Як зрозуміти, що прийшов час поливати

Якщо листя трошки починає поникати, обов'язково треба проводити полив. Важливо не доводити до того, що листя сильно поникає і починає звисати.

Полив найкраще проводити в першу половину дня. Коли зійшло сонце, за годину-дві вже можна поливати. Не можна це робити ввечері, адже в цей час знижується випаровувальна спроможність рослин.

Коли поливаєте в першій половині дня, в обідню спеку рослина починає більше дихати, випаровувати рідину через лист, щоб охолодитися. Якщо рослина перегріється 1-2 рази, нічого страшного, але якщо нехватка вологи буде системною, томати почнуть скидувати квіти.

В яких випадках поливають двічі на день

Іноді, коли влітку дуже спекотно, можна полити двічі - зранку і після обіду. Тоді рослинам точно вистачить вологи.

Поливати невідстояною водою з-під крану не варто через вміст хлору в ній.

Скільки води лити і яка температура

Температура води має дорівнювати температурі довкілля.

Якщо вода буде захолодна, для кореневої системи це стрес. Корінь завмиратиме, а рослина затримуватиме зростання.

Кількість води для поливу приблизно 1,25 літри, може й більше. Головне - орієнтуйтеся на листя - воно не має в'янути в періоди між поливами.

Щоб затримувати вологу в ґрунті, томати варто замульчувати, наприклад, сіном чи соломою.

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