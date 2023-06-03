Чому насіння інколи не сходить або проростає надто довго: 4 основні помилки
Насіння різних рослин проростає протягом певного періоду часу. До того ж практично неможливо скоротити тривалість цього процесу. Однак, важливо уникати помилок, щоб отримати гарний врожай.
Яких помилок варто уникати - читайте на Styler нижче.
Глибина посіву
У середньому вона повинна дорівнювати 2-3 діаметрам насіння. Якщо розмістити насіння надто глибоко, то паростку може не вистачити енергії для подолання шару ґрунту.
Зокрема, насіння деяких рослин дуже дрібне і для їх проростання необхідне світло. Тому їх потрібно сіяти поверхнево. До появи сходів ґрунт правильно зволожують, щоб не перемістити насіння з поверхні на глибину.
Температура
Часто місткості з розсадою розміщують на підвіконнях, де температура може бути на кілька градусів нижче за кімнатну. В результаті теплолюбні культури можуть з'являтися із затримкою або взагалі не зійти.
Ідеальний температурний режим для розсади вважається 24-26°C.
Полив
Розсада може також не зійти через нестачу вологи. Необхідно постійно підтримувати ґрунт зволоженим, не допускаючи жодного пересихання.
Також занадто частий і рясний полив призводить до застою вологи та загнивання насіння.
Час проростання
Інколи городники-початківці забувають, що час проростання різних видів однієї і тієї ж культури може відрізнятися. Особливо, якщо ви вирощуєте ранні і пізні сорти.
Раніше ми повідомляли, як поливати помідори, щоб гілки ламалися від плодів.
Також ми писали, коли висаджувати фруктові дерева в червні, щоб тішитися багатим врожаєм.