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Що не можна робити у Святвечір: важливі заборони, про які варто знати

Що не можна робити у Святвечір (фото: Getty Images)
Автор: Юлія Гаюк

У 2023 році українці можуть відзначати Різдво Христове 25 грудня. Це свято є важливими елементом культури з великою кількістю традицій і прикмет.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, що не можна робити у Святвечір, щоб не накликати біду.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, місячний календар, Вікіпедія.

Коли Святвечір 2023

З вересня 2023 року в Україні почав діяти новий церковний календар - Новоюліанський. Його розробив сербський астроном Мілутін Міланкович у 1923 році. 

Новоюліанський календар "відмотує" всі дати на 13 днів назад. Тепер дати важливих церковних свят такі:

  • Покров Пресвятої Богородиці - 1 жовтня (замість 14 жовтня)
  • День святого Миколая - 6 грудня (замість 19 грудня)
  • Різдво - 25 грудня (замість 7 січня)
  • Щедрий вечір - 31 грудня (замість 13 січня)
  • Водохреща - 6 січня (замість 19 січня)
  • Стрітення - 2 лютого (замість 15 лютого)
  • Івана Купала - 24 червня (замість 7 липня)
  • Медовий Спас - 1 серпня (замість 14 серпня) тощо

Відповідно Святвечір за новим календарем припадає на 6 січня.

Що не можна робити на Святвечір

Якщо ви дотримуєтеся нового церковного календаря, тоді для вас піст закінчується 25 грудня. Отже, у Святвечір варто його дотримуватися. Не можна  їсти м'ясо, яйця та молочні продукти, але можна вживати рибу.

 У Святвечір заборонено ворожити чи гадати. Церква суворо це засуджує.

Також у цей день не можна сваритися, лаятися, говорити нецензурною лексикою. 

Часто на релігійні свята існує заборона на виконання хатніх і вуличних справ. Однак на Святвечір навпаки можна поприбирати, щоб святкувати Різдво в чистому будинку.

 

Раніше ми розповідали, чи правда, що на Різдво не можна митися.

Читайте також, коли щедрувати, колядувати та посівати за новим календарем.

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