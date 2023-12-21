Что нельзя делать в Святвечер: важные запреты, о которых стоит знать

В 2023 году украинцы могут отмечать Рождество Христово 25 декабря. Этот праздник является важным элементом культуры с большим количеством традиций и примет.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нельзя делать в Святвечер, чтобы не навлечь беду.
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, лунный календарь, Википедия.
С сентября 2023 года в Украине начал действовать новый церковный календарь - Новоюлианский. Его разработал сербский астроном Милутин Миланкович в 1923 году.
Новоюлианский календарь "отматывает" все даты на 13 дней назад. Теперь дать важным церковным праздникам следующие:
Соответственно Святвечер по новому календарю приходится на 6 января.
Если вы соблюдаете новый церковный календарь, тогда для вас пост заканчивается 25 декабря. Итак, в Святвечер стоит его соблюдать. Нельзя есть мясо, яйца и молочные продукты, но можно есть рыбу.
В Святвечер запрещено гадать или гадать. Церковь строго это осуждает.
Также в этот день нельзя ссориться, ругаться, говорить нецензурной лексикой.
Зачастую на религиозные праздники существует запрет на выполнение домашних и уличных дел. Однако на Святвечер наоборот можно убрать, чтобы праздновать Рождество в чистом доме.
Раньше мы рассказывали, правда ли, что на Рождество нельзя мыться.
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