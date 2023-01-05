ua ru
Чт, 05 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Що не можна робити у Святвечір, щоб не накликати лихо і злидні

Новость на русском →
Четвер 05 січня 2023 18:02
Що не можна робити у Святвечір, щоб не накликати лихо і злидні Що не можна робити у Святвечір (фото: instagram.com/ukrainiansinbodrum)
Автор: Світлана Мащенко

6 січня українці зберуться за святковим столом з 12-ма пісними стравами, щоб відзначити Святвечір і зустріти Різдво Христове разом з першою вечірньою зіркою.

Що не можна робити в цей визначний день, його традиції - в матеріалі Styler нижче.

Традиції Святвечора

Згідно з біблійними переказам, Святвечір присвячений подіям, які передували народженню Ісуса Христа. За легендою, в цей день на небі з'явилася Вифлеємська зірка, яка повідомляла людям про народження Спасителя і Сина Божого.

Зі Святвечора в обрядовому календарі українців починався період Святок, що тривав до Водохреща. Якщо ви дотримувалися Різдвяного посту, то за правилами до самого вечора не можна нічого їсти. А з першою зіркою на небі варто сісти за стіл і скуштувати спершу кутю, а потім інші пісні страви.

У Святвечір прийнято відвідувати спочатку літургію, а потім різдвяну всеношну. Якщо немає можливості відвідати храм, можна помолитися богу вдома.

Після вечері можна йти колядувати

Цікаво, що ця традиція прийшла до нас ще з язичницьких часів, і присвячена була Коляді - синові бога Сонця Дажбога. Вважалося, що він народжувався у найдовшу в році ніч (за старим календарем - день зимового сонцестояння).

Після прийняття християнства традиції поєднали і у обрядових піснях стали величати народження Ісуса Христа.

Колядувати прийнято великими компаніями на чолі зі звіздарем і Віфлеємською зіркою. Виходять на колядування після святкової вечері. За традицією, компанія як мінімум з трьох людей (звіздар, дзвонар і мішоноша) відправляється по домівках сусідів і родичів з піснями і кутею, бажаючи господарям багатства, процвітання і щастя. Дітям за пісні дарують солодощі чи гроші.

Колядувати можна всім без винятку - молоді, літнім людям, чоловікам, жінкам, дітям.

Що не можна робити у Святвечір

  • Через суворий піст не можна їсти м'ясо, яйця і молочні продукти, але можна їсти рибу.
  • Заборонено сваритися і лаятися матом, адже це свято має бути світлим і радісним, об'єднувати людей.
  • Не варто займатися домашніми клопотами, типу прання чи прибирання. А от готувати їжу можна.
  • Не можна сідати за святковий стіл у чорному, старому та брудному одязі. Краще зустрічати Різдво у нових речах.
  • Готуючись до свята, не можна скупитися та економити. Вважається, що так можна весь наступний рік провести у злиднях.
  • 6 січня не можна стригтися та голитися.
  • Також не варто відмовляти у допомозі бідним, щоб не накликати біду на свою сім'ю.

Раніше ми писали, кому не можна їсти кутю і чому.

Також читайте, коли треба колядувати, щедрувати і посівати.

Читайте РБК-Україна в Google News
свято в Україні Сочельник