Що не можна робити у Святвечір, щоб не накликати лихо і злидні
6 січня українці зберуться за святковим столом з 12-ма пісними стравами, щоб відзначити Святвечір і зустріти Різдво Христове разом з першою вечірньою зіркою.
Що не можна робити в цей визначний день, його традиції - в матеріалі Styler нижче.
Традиції Святвечора
Згідно з біблійними переказам, Святвечір присвячений подіям, які передували народженню Ісуса Христа. За легендою, в цей день на небі з'явилася Вифлеємська зірка, яка повідомляла людям про народження Спасителя і Сина Божого.
Зі Святвечора в обрядовому календарі українців починався період Святок, що тривав до Водохреща. Якщо ви дотримувалися Різдвяного посту, то за правилами до самого вечора не можна нічого їсти. А з першою зіркою на небі варто сісти за стіл і скуштувати спершу кутю, а потім інші пісні страви.
У Святвечір прийнято відвідувати спочатку літургію, а потім різдвяну всеношну. Якщо немає можливості відвідати храм, можна помолитися богу вдома.
Після вечері можна йти колядувати
Цікаво, що ця традиція прийшла до нас ще з язичницьких часів, і присвячена була Коляді - синові бога Сонця Дажбога. Вважалося, що він народжувався у найдовшу в році ніч (за старим календарем - день зимового сонцестояння).
Після прийняття християнства традиції поєднали і у обрядових піснях стали величати народження Ісуса Христа.
Колядувати прийнято великими компаніями на чолі зі звіздарем і Віфлеємською зіркою. Виходять на колядування після святкової вечері. За традицією, компанія як мінімум з трьох людей (звіздар, дзвонар і мішоноша) відправляється по домівках сусідів і родичів з піснями і кутею, бажаючи господарям багатства, процвітання і щастя. Дітям за пісні дарують солодощі чи гроші.
Колядувати можна всім без винятку - молоді, літнім людям, чоловікам, жінкам, дітям.
Що не можна робити у Святвечір
- Через суворий піст не можна їсти м'ясо, яйця і молочні продукти, але можна їсти рибу.
- Заборонено сваритися і лаятися матом, адже це свято має бути світлим і радісним, об'єднувати людей.
- Не варто займатися домашніми клопотами, типу прання чи прибирання. А от готувати їжу можна.
- Не можна сідати за святковий стіл у чорному, старому та брудному одязі. Краще зустрічати Різдво у нових речах.
- Готуючись до свята, не можна скупитися та економити. Вважається, що так можна весь наступний рік провести у злиднях.
- 6 січня не можна стригтися та голитися.
- Також не варто відмовляти у допомозі бідним, щоб не накликати біду на свою сім'ю.
Раніше ми писали, кому не можна їсти кутю і чому.
Також читайте, коли треба колядувати, щедрувати і посівати.