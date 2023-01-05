Что нельзя делать в Святвечер, чтобы не навлечь беды и нищету
6 января украинцы соберутся за праздничным столом с 12 постными блюдами, чтобы отметить Святвечер и встретить Рождество Христово вместе с первой вечерней звездой.
Что нельзя делать в этот знаменательный день, его традиции – в материале Styler ниже.
Традиции Святвечера
Согласно библейским преданиям, Святвечер посвящен событиям, предшествующим рождению Иисуса Христа. По легенде, в этот день на небе появилась Вифлеемская звезда, которая сообщала людям о рождении Спасителя и Сына Божьего.
Со Святвечера в обрядовом календаре украинцев начинался период Святок, который длился до Крещения. Если вы соблюдали Рождественский пост, то по правилам до самого вечера нельзя ничего есть. А с первой звездой на небе стоит сесть за стол и отведать сначала кутью, а потом другие блюда.
В праздничный день принято посещать сначала литургию, а затем рождественскую всенощную. Если нет возможности посетить храм, можно помолиться богу дома.
После ужина можно идти колядовать
Интересно, что эта традиция пришла к нам еще с языческих времен, и посвящена была Коляде – сыну бога Солнца Дажбога. Считалось, что он рождался в самую длинную в году ночь (по старому календарю – день зимнего солнцестояния).
После принятия христианства традиции объединили и в обрядовых песнях стали величать рождение Иисуса Христа.
Колядовать принято крупными компаниями во главе со звездочетом и Вифлеемской звездой. Выходят на колядку после праздничного ужина. По традиции, компания как минимум из трех человек (звездочет, звонарь и мешоноша) отправляется по домам соседей и родственников с песнями и кутьей, желая хозяевам богатства, процветания и счастья. Детям за песни дарят сладости или деньги.
Колядовать можно всем без исключения – молодежи, пожилым людям, мужчинам, женщинам, детям.
Что нельзя делать в Святвечер
- Из-за сурового поста нельзя есть мясо, яйца и молочные продукты, но можно есть рыбу.
- Запрещено ссориться и ругаться матом, ведь этот праздник должен быть светлым и радостным, объединять людей.
- Не стоит заниматься домашними хлопотами, вроде стирки или уборки. А вот готовить еду можно.
- Нельзя садиться за праздничный стол в черной, старой и грязной одежде. Лучше встречать Рождество в новых вещах.
- Готовясь к празднику, нельзя жадничать и экономить. Считается, что так можно весь следующий год провести в нищете.
- 6 января нельзя стричься и бриться.
- Также не стоит отказывать в помощи бедным, чтобы не навлечь беду на свою семью.
Раньше мы писали, кому нельзя есть кутью и почему.
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