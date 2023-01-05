Что нельзя делать в Святвечер, чтобы не навлечь беды и нищету

6 января украинцы соберутся за праздничным столом с 12 постными блюдами, чтобы отметить Святвечер и встретить Рождество Христово вместе с первой вечерней звездой.

Что нельзя делать в этот знаменательный день, его традиции – в материале Styler ниже.

Традиции Святвечера

Согласно библейским преданиям, Святвечер посвящен событиям, предшествующим рождению Иисуса Христа. По легенде, в этот день на небе появилась Вифлеемская звезда, которая сообщала людям о рождении Спасителя и Сына Божьего.

Со Святвечера в обрядовом календаре украинцев начинался период Святок, который длился до Крещения. Если вы соблюдали Рождественский пост, то по правилам до самого вечера нельзя ничего есть. А с первой звездой на небе стоит сесть за стол и отведать сначала кутью, а потом другие блюда.

В праздничный день принято посещать сначала литургию, а затем рождественскую всенощную. Если нет возможности посетить храм, можно помолиться богу дома.

После ужина можно идти колядовать

Интересно, что эта традиция пришла к нам еще с языческих времен, и посвящена была Коляде – сыну бога Солнца Дажбога. Считалось, что он рождался в самую длинную в году ночь (по старому календарю – день зимнего солнцестояния).

После принятия христианства традиции объединили и в обрядовых песнях стали величать рождение Иисуса Христа.

Колядовать принято крупными компаниями во главе со звездочетом и Вифлеемской звездой. Выходят на колядку после праздничного ужина. По традиции, компания как минимум из трех человек (звездочет, звонарь и мешоноша) отправляется по домам соседей и родственников с песнями и кутьей, желая хозяевам богатства, процветания и счастья. Детям за песни дарят сладости или деньги.

Колядовать можно всем без исключения – молодежи, пожилым людям, мужчинам, женщинам, детям.

Что нельзя делать в Святвечер