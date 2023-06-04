Що не можна робити під час менструації, щоб не втратити жіноче щастя

Колись менструації приписували магічний смисл

Наші предки вважали, що під час менструації жінка стає сильнішою і більш сприйнятливою. На менструальній крові навіть робили привороти, а також ворожили на майбутнє.

З цієї причини не варто нікому "давати" свою менструальну кров, інакше можна втратити жіноче щастя. Особливу силу, за віруваннями, мала кров від найпершої менструації в житті дівчини.

Вважалося, що під час менструації жінці не варто ходити до церкви, пекти хліб чи робити заготовки на зиму. Навіть існувала прикмета, що жінці не можна готувати їжу під час критичних днів.

І зараз деякі жінки утримуються від таких процедур, як епіляція чи фарбування волосся.

Цікаво, що в деяких з таких прикмет є доля правди.

Що не можна робити під час місячних згідно з прикметами:

Готувати їжу, адже вона буде несмачною і швидко зіпсується.

Займатися поливанням і посадкою овочів і коренеплодів, особливо не варто мати справу з цибулею та огірками.

Робити дріжджове тісто і випікати хліб.

Займатися консервацією.

Різати їжу або забивати тварин і птицю.

Дивитися на оголену людину чи себе голу в дзеркало і навіть купати власних дітей.

Підходити до ємностей, де бродять квас, вино, адже вони можуть перекиснуть.

Відвідувати церкву.

Фарбувати волосся і робити епіляцію.

Які прикмети мають раціональне зерно

Відвідування церкви

Це вірування народилося давно, коли ще не було сучасних засобів гігієни. Тож жінка під час менструації або після пологів (коли йдуть лохії) могла в прямому сенсі "осквернити" підлогу храму. Зараз же така установка застаріла і втратила сенс.

Готування їжі

Дійсно, жінка через гормональні зміни в дні менструації може мати видозмінене сприйняття смаку. А от щодо того, що їжа швидко зіпсується, це швидше забобон.

Косметичні процедури

Під час критичних днів може бути підвищений больовий поріг, тож деякі види епіляції можуть бути болючішими. А фарба на волосся, кажуть перукарі, може погано взятися.

Пам'ятайте, що більшість цих прикмет все ж не має раціональних пояснень. Тож вірити в них чи ні - тільки ваш вибір.