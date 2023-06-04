Что нельзя делать во время менструации, чтобы не потерять женское счастье

Женская менструация издавна была овеяна разными приметами, из которых большинство - обычные предрассудки, но в некоторых все же можно найти рациональное зерно. Верить в них или нет - выбор каждого, но знать о них все же интересно и познавательно
Узнайте ниже из материала Styler о приметах относительно месячных, в которые верили еще наши предки.
Наши предки считали, что во время менструации женщина становится сильнее и восприимчивее. На менструальной крови даже делали привороты, а также гадали на будущее.
По этой причине не стоит никому "давать" свою менструальную кровь, в противном случае можно потерять женское счастье. Особую силу, по верованиям, имела кровь от первой менструации в жизни девушки.
Считалось, что во время менструации женщине не следует ходить в церковь, печь хлеб или делать заготовки на зиму. Даже существовала примета, что женщине нельзя готовить еду во время критических дней.
И сейчас некоторые женщины воздерживаются от таких процедур, как эпиляция или окрашивание волос.
Интересно, что у некоторых из таких примет есть зерно правды.
Это верование родилось давно, когда еще не было современных средств гигиены. Так что женщина во время менструации или после родов (когда идут лохии) могла в прямом смысле "осквернить" пол храма. Сейчас такая установка устарела и потеряла смысл.
Действительно, женщина из-за гормональных изменений в дни менструации может иметь видоизмененное восприятие вкуса. А вот относительно того, что еда быстро испортится, это скорее предрассудок.
Во время критических дней может быть повышен болевой порог, поэтому некоторые виды эпиляции могут быть более болезненными. А краска на волосы, говорят парикмахеры, может плохо взяться.
Помните, что большинство этих примет все же не имеют рациональных пояснений. Так что верить в них или нет - только ваш выбор.
Раньше мы писали, что нельзя делать на свадьбе и перед ней, чтобы не навлечь беду и несчастье.
Также узнайте, какие вещи по приметам нельзя класть на кровать.