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Що не можна робити перед візитом до гінеколога: це важливо знати жінкам

Що не можна робити перед візитом до гінеколога (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Регулярні профілактичні огляди гінеколога важливі для збереження здоров’я жінки. Правильна підготовка до огляду зменшує хвилювання пацієнтки перед оглядом та допомагає лікарю об’єктивно і швидко провести консультацію. Однак, є деякі речі, які категорично заборонено робити перед візитом до лікаря.

Про це повідомила акушер-гінеколог, лікар УЗД Анна Філатова в Instagram.

Що не варто робити перед візитом до гінеколога

Лікар назвала ТОП-5 неправильних дій, серед яких:

  • Хвилювання щодо своєї інтимної стрижки. Лікар каже, що волосся чи його відсутність ніяк не впливає на якість огляду;
  • Проводити спринцювання або надмірну гігієну Такі дії однозначно протипоказані, адже лікарю потрібна істинна мікрофлора піхви, власне ті виділення, які є щодня;
  • Статевий акт перед візитом до гінеколога. Це може дати лікарю хибну клінічну картину, тому за 2 дні до візиту рекомендовано утриматись від статевого контакту;
  • При будь-яких скаргах використовувати чудо-препарати з реклами. Так можна тільки погіршити ситуацію;
  • Напитись води перед оглядом або за декілька годин перед візитом не пити зовсім. Для певних обстежень необхідний різний стан сечового міхура: для огляду та трансвагінального УЗД він повинен бути ненаповнений, а для абдомінального УЗД - наповнений.

Гінеколог зазначила, що з дитинства людині присвоюють комплекси, нерозуміння і загадки щодо своїх статевих органів. І зазвичай це вважається чимось непристойним і сороміцьким.

"Але це ж такі самі органи, як печінка чи нирки. Щобільше, завдяки їм ми можемо дати нове життя. Себе потрібно любити в усіх місцях", - написала фахівець.

Додамо, що перед візитом до лікаря потрібно спорожнити сечовий міхур і кишечник. Також необхідно прийняти душ або ванну та одягнутим свіжу білизну. Але особливих зусиль під час підмивання прикладати не варто, це може порушити нормальну мікрофлору в піхву.

Перші дні після закінчення менструації - найкращий час для відвідування лікаря.

Що повинна зробити кожна жінка

Також лікар зазначила, що усі повинні проходити онкоскринінг, який проводиться з метою профілактики та раннього виявлення різного роду онкологічних патологій, захворювань.

Профілактичний онкоскринінг дозволяє діагностувати рак і передракові стани на початковому етапі розвитку пухлини й вчасно вжити заходів для лікування і продовження багаторічного, здорового життя пацієнта.

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