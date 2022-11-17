Что нельзя делать перед визитом к гинекологу: это важно знать женщинам

Регулярные профилактические осмотры гинеколога важны для сохранения здоровья женщины. Правильная подготовка к осмотру уменьшает волнение пациентки перед осмотром и помогает врачу объективно и быстро провести консультацию. Однако есть некоторые вещи, которые категорически запрещено делать перед визитом к врачу.
Об этом сообщила акушер-гинеколог, врач УЗИ Анна Филатова в Instagram.
Врач назвала ТОП-5 неправильных действий, среди которых:
Гинеколог отметила, что с детства человеку присваивают комплексы, непонимание и загадки по поводу своих половых органов. И обычно это считается чем-то непристойным и срамным.
"Но это же такие же органы, как печень или почки. Более того, благодаря им мы можем дать новую жизнь. Себя нужно любить во всех местах", - написала специалист.
Добавим, что перед визитом к врачу нужно опорожнить мочевой пузырь и кишечник. Также необходимо принять душ или ванную и одеть свежее белье. Но особых усилий при подмывании прикладывать не стоит, это может нарушить нормальную микрофлору во влагалище.
Первые дни после окончания менструации - самое оптимальное время для посещения врача.
Также врач отметила, что все должны проходить онкоскрининг, который проводится с целью профилактики и раннего выявления разного рода онкологических патологий, заболеваний.
Профилактический онкоскрининг позволяет диагностировать рак и предраковые состояния на начальном этапе развития опухоли и своевременно принять меры по лечению и продлению многолетней, здоровой жизни пациента.
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