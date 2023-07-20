Що не можна робити з натільним хрестиком, щоб не накликати біди

Натільний хрестик називають оберегом. Християни говорять, що він захищає людину від злих сил. Якщо хрестик зламався або порвався ланцюг, то варто задуматися, що посприяло цьому.

Які народні прикмети пов'язані з натільним хрестиком та чому варто їх дотримуватись - читайте нижче.

Народні прикмети

Згідно з прикметою, якщо порвався ланцюжок з хрестиком - це обіцяє неприємності. Особливо погано, коли оберіг падає. Це свідчить про те, що на людину була спрямована потужна хвиля негативної енергії: в оточенні з'явилися заздрісники та недоброзичливці, які намагаються завдати шкоди.

Тому необхідно переглянути своє оточення. З людьми, які здаються вам нещирими, слід перервати спілкування, і ви відразу помітите, як зміниться ваше життя.

Натільний хрестик може зламатися у випадках, коли людина втрачає захист. Оберіг попереджає, що зараз необхідно дотримуватися обережності й бути готовим до ударів долі. Крім того, слід придбати новий хрестик, обов’язково освятити його і носити, не знімаючи.

Що не можна робити з хрестиком

Не можна дарувати

Це індивідуальна річ, тому не варто дарувати хрестик іншим людям, особливо власний, інакше накличете на себе біду.

Не беріть чужий

Якщо носити чужий хрестик, то ви приймаєте всі гріхи колишнього власника. Тому краще віддати знайдену річ в храм.

Не передавайте у спадок

Забобонні люди вважають, що у спадок хрестики передавати не варто. Якщо ж людину долають сумніви, краще віднести успадкований хрест в храм. Але якщо не хочете віддавати, то краще за все повторно його освятити.

Пошкодження

З часом срібний хрестик може потемніти. Прикмети пояснюють це тим, що на власника завалилося прокляття. Але варто пам'ятати: срібло періодично окислюється, це природний процес. Хрестик і ланцюжок можна очистити.

Не носіть на показ

Не потрібно хвалитися металом і розміром хрестика, він призначений не для краси.