Что нельзя делать с нательным крестиком, чтобы не навлечь беды

Нательный крестик называют оберегом. Христиане говорят, что он защищает человека от злых сил. Если крестик сломался или порвалась цепь, то стоит задуматься, что поспособствовало этому.

Какие народные приметы связаны с нательным крестиком и почему их следует соблюдать - читайте ниже.

Народные приметы

Согласно примете, если порвалась цепочка с крестиком - это обещает неприятности. Особенно плохо, когда оберег падает. Это свидетельствует о том, что на человека была направлена мощная волна негативной энергии: в окружении появились завистники и недоброжелатели, пытающиеся нанести вред.

Поэтому необходимо пересмотреть свое окружение. С людьми, которые кажутся вам неискренними, следует прервать общение, и вы сразу заметите, как изменится ваша жизнь.

Нательный крестик может сломаться в тех случаях, когда человек теряет защиту. Оберег предупреждает, что сейчас необходимо соблюдать осторожность и быть готовым к ударам судьбы. Кроме того, следует приобрести новый крестик, обязательно освятить его и носить, не снимая.

Что нельзя делать с крестиком

Нельзя дарить

Это индивидуальная вещь, поэтому не стоит дарить крестик другим людям, особенно собственный, иначе навлечете на себя беду.

Не берите чужой

Если носить чужой крестик, вы принимаете все грехи бывшего владельца. Поэтому лучше отдать найденную вещь в храм.

Не передавайте по наследству

Суеверные люди считают, что по наследству крестики передавать не стоит. Если же человека одолевают сомнения, лучше отнести унаследованный крест в храм. Но если не хотите отдавать, лучше всего повторно его освятить.

Повреждение

Со временем серебряный крестик может потемнеть. Приметы объясняют это тем, что на владельца обрушилось проклятие. Но следует помнить: серебро периодически окисляется, это естественный процесс. Крестик и цепочку можно очистить.

Не носите на показ

Не нужно хвастаться металлом и размером крестика, он предназначен не для красоты.