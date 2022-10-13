Що не можна робити на ліжку, щоб не нашкодити здоров'ю: ці помилки роблять усі

Люди через лінь можуть зробити на ліжку половину своїх справ за день. А вони своєю чергою можуть провокувати безсоння.

Що не можна робити на ліжку

Спати в незручній позі

Фахівці кажуть, якщо людина лягає спати в незручній позі, то буде прокидатися втомленим. Це не дозволить тілу активізуватися та виконувати певні функції під час сну.

Незалежно від того, спите ви самі чи з партнером, завжди переконайтеся, що у вас достатньо місця та нічого не турбує.

Склянка з водою біля ліжка

Склянка з водою може посилити бажання відвідати туалет і зіпсує сон. Щоб уникнути безсонних ночей - краще випити склянку молока. Завдяки сполукам у молоці, які виробляють гормон щастя, голова стане яснішою, а ніч спокійною.

Годинник

Спробуйте протистояти бажанню дивитися на годинник, якщо ви лягаєте на ліжко. Не перевіряйте годину з думкою, коли ви нарешті заснете. Це посилює тривогу, що негативно впливає на процес засинання.

Краще встановити будильник та покласти телефон на відстань витягнутої руки.

Не "сидіть" в телефоні перед сном

Коли людина перед сном користується телефоном у ліжку, то розум стимулюється й порушує сон. Синє світло від електронних гаджетів з дисплеями може перешкоджати виділенню мелатоніну. Це гормону сну, який допомагає регулювати наш цикл.

Краще читати книгу замість того, щоб сидіти в телефоні.

Відеоігри

Якщо ви гратимете у відеоігри на ліжку, то потім не заснете. Частини тіла можуть бути активовані та збуджені завдяки стимуляції від цих гаджетів, що ускладнює засинання.

Намагайтеся тримати гаджети якомога далі від спальні принаймні за годину до сну.

Музика

Сплески дофаміну в мозку, викликані музикою, можуть покращити настрій, а також підвищити температуру тіла та частоту серцевих скорочень, що не дасть вам заснути.

Увімкніть вентилятор або пристрій білого шуму, якщо вам потрібен фоновий шум, щоб заснути.