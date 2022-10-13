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Что нельзя делать на кровати, чтобы не навредить здоровью: эти ошибки делают все

Что нельзя делать на постели (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Часто люди воспринимают кровать как рабочее место или даже едят на нем. Однако некоторые ежедневные привычки могут влиять на состояние здоровья.

Об этом пишет 5-Minute Crafts.

Люди из-за лени могут сделать на кровати половину своих дел за день. А они в свою очередь могут провоцировать бессонницу.

Что нельзя делать на кровати

Спать в неудобной позе

Специалисты говорят, если человек ложится спать в неудобной позе, будет просыпаться уставшим. Это не позволит телу активизироваться и выполнять определенные функции во время сна.

Независимо от того, спите вы сами или с партнером, всегда убедитесь, что у вас достаточно места и ничего не беспокоит.

Стакан с водой у кровати

Стакан с водой может усилить желание посетить туалет и испортит сон. Чтобы избежать бессонных ночей - лучше выпить стакан молока. Благодаря соединениям в молоке, производящим гормон счастья, голова станет более ясной, а ночь спокойной.

Часы

Попытайтесь противостоять желанию смотреть на часы, если вы ложитесь на кровать. Не проверяйте час с мыслью, когда вы наконец-то уснете. Это усугубляет тревогу, что негативно влияет на процесс засыпания.

Лучше установить будильник и положить телефон на расстояние вытянутой руки.

Не "сидите" в телефоне перед сном

Когда человек перед сном пользуется телефоном в постели, разум стимулируется и нарушает сон. Синий свет от электронных гаджетов с дисплеями может препятствовать выделению мелатонина. Это гормон сна, который помогает регулировать наш цикл.

Лучше читать книгу, вместо того, чтобы сидеть в телефоне.

Видеоигры

Если вы будете играть в видеоигры на кровати, то потом не уснете. Части тела могут быть активированы и возбуждены благодаря стимуляции от этих гаджетов, что затрудняет засыпание.

Старайтесь держать гаджеты как можно дальше от спальни по крайней мере за час до сна.

Музыка

Вспышки дофамина в мозге, вызванные музыкой, могут улучшить настроение, а также повысить температуру тела и частоту сердечных сокращений, что не даст вам уснуть.

Включите вентилятор или устройство белого шума, если требуется фоновый шум, чтобы заснуть.

Раньше мы писали об упражнениях, которые можно делать не вставая с постели.

Также мы писали, какие вещи нельзя класть в постель, чтобы не привлечь в дом беду.

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