Що не можна робити з феном для волосся: це поширена помилка

Чому не можна цього робити

Взимку фен стає необхідним, адже дозволяє швидко висушити волосся, щоб не застудитись. Тому за таким приладом варто правильно доглядати.

Однак майже всі роблять одну і ту ж помилку, а саме змотують кабель після кожного використання.

Про таку звичку варто забутись, адже після кожного використання розетка може ще деякий час залишатися гарячою, що може пошкодити сам кабель і зіпсувати фен. Крім того, якщо ви недбало обернете шнур, то він може деформуватися та завадити належній роботі пристрою після підключення до мережі.

Як правильно доглядати за феном

Після кожного використання фену краще зачекати, поки він охолоне. Тільки після цього потрібно безпечно зберігайте його у спеціальному місці, але не обмотуючи кабель навколо пристрою.

Також майже у кожному фені є опція "холодне повітря". З його допомогою можна сушити волосся, не боячись пошкодити його.

Багато професійних перукарів відзначають, що холодне повітря позитивно впливає на стан волосся. Дійсно, це сприяє закриттю кутикул, зменшується потовиділення та додатково охолоджується шкіра голови.

Додамо, що суха шкіра голови постійно потребує додаткового зволоження й живлення, тож швидко всмоктує воду з мокрого волосся. Якщо постійно сушити таку шкіру феном, вона подразнюватиметься й на ній з’являтиметься лупа. Тому найкраще рішення - це не сушити суху шкіру без потреби.