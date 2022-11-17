Що зробити, щоб волосся взимку не випадало і не ламалось: ось що точно допоможе
Зима - справжнє випробовування для волосся. Саме в цю пору волосся потребує особливого догляду, адже сухе повітря та низька температура неабияк впливають на його красу та блиск.
Дієвими способами, які допоможуть захистити волосся, поділились у медичній спільноті "doc.ua_official" в Instagram.
Зима вважається стресовою порою року не лише для організму, але й для волосся зокрема. У цей час волосся починає частіше випадати, стає ламким, посіченим та тьмяним.
Часто дівчата не люблять носити шапку та капюшон взимку. Однак, це суттєво шкодить шевелюрі.
Зокрема, саме зимовий верхній одяг (шапки, капюшони, хустки, шарфи) - здатні захистити волосся від згубної дії морозу та вітру. Причому ховати волосся слід по всій його довжині, від коренів до кінчиків.
Як холод впливає на волосся
Експерти назвала проблеми, які можуть виникнути взимку через неналежний догляд:
- сухість волосся (втрата вологи та зниження жирності);
- випадіння волосся;
- кінчики, що січуться;
- ламкість волосся;
- електризація волосся;
- лупа;
- тьмяний вигляд.
Також взимку обов'язково потрібно дотримуватись кількох правил:
- не відмовлятись від головних уборів;
- правильно доглядати за волоссям;
- під час миття волосся регулювати температуру води - вона не має бути дуже гарячою;
- звести до мінімумів використання фенів, утюжків, випрямлячів, або хоча б використовувати спеціальний термозахист;
- не виходити на вулицю з погано просушеним волоссям;
- приділити особливу увагу кінчикам волосся;
- важливо зволожувати повітря в опалюваних приміщеннях, пити більше води та приймати вітаміни для волосся взимку.
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