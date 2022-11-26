Что нельзя делать с феном для волос: это распространенная ошибка

Почему нельзя этого делать

Зимой фен становится необходимым, ведь позволяет быстро высушить волосы, чтобы не простудиться. Поэтому за таким прибором следует правильно ухаживать.

Однако почти все совершают одну и ту же ошибку, а именно сматывают кабель после каждого использования.

О такой привычке следует забыть, ведь после каждого использования розетка может еще некоторое время оставаться горячей, что может повредить кабель и испортить фен. Кроме того, если вы небрежно обернете шнур, он может деформироваться и помешать правильной работе устройства после подключения к сети.

Как правильно ухаживать за феном

После каждого использования фена лучше подождать, пока он остынет. Только после этого следует безопасно хранить его в специальном месте, но не обматывая кабель вокруг устройства.

Также почти в каждом фене есть опция "холодный воздух". С его помощью можно сушить волосы, не боясь повредить их.

Многие профессиональные парикмахеры отмечают, что холодный воздух положительно влияет на состояние волос. Действительно, это способствует закрытию кутикул, уменьшается потоотделение и дополнительно охлаждается кожа головы.

Добавим, что сухая кожа головы постоянно нуждается в дополнительном увлажнении и питании, поэтому быстро впитывает воду из мокрых волос. Если постоянно сушить такую кожу феном, она будет раздражаться и на ней появляется перхоть. Поэтому лучшее решение - это не сушить сухую кожу без надобности.