Яку зачіску найкраще вибрати у 20 та 50 років: будете виглядати стильно та молодо

Часто кожна жінка хоче мати гарну і модну зачіску. Варто вибрати ту стрижку, яка буде підкреслювати гарні риси обличчя та додаватиме впевненості.

Для правильного догляду за волоссям, крім регулярного миття, важливо час від часу підстригати кінчики.

Зокрема, щоб вибрати правильну зачіску, потрібно враховувати кілька факторів, наприклад, форму обличчя та колір волосся. До того ж деякі зачіски здатні омолодити або навіть навпаки, трохи додати віку.

Ідеальна зачіска у 20 років

Довге волосся

Мати довге шовковисте волосся - мрія кожної дівчини. За винятком того, що воно вимагає ретельного догляду, щоб зберегти свій блиск і об'єм.

20-річна дівчина з довгим волоссям виглядатиме стильно та гарно.

Бахрома

Незалежно від того, якого кольору волосся, ця стрижка дуже популярна, оскільки підкреслює риси обличчя.

Якщо немає бажання відстригати довжину, але урізноманітнити образ все ж таки хочеться, то стрижка Бахрома впорається з цим завданням. Перукар просто обстригає волосся спереду з боків, залишаючи довгі локони без змін.

Можна обрати коротку, довгу, пряму чи асиметричну чолку відповідно до ваших смаків та індивідуальності.

Стрижка "Бахрома"

Яку стрижку обрати в 30 років

Каре

Каре вже кілька років залишається дуже популярним варіантом. Ця стрижка надає вишуканий і елегантний вигляд. Тому вона ідеально підходить для тих, хто має сильний характер та не соромиться самостверджуватися.

Стрижка "каре"

Волосся до плечей

Якщо ви не любите сильно коротке волосся, то можна підстригти його до плечей. Цю стрижку можна накрутити на легкі локони, тоді вона виглядатиме ще гарнішою.

Ідеальна зачіска в 40 років

Боб каре

Така стрижка надає образу неповторну свіжість та привабливість. Також можна пофарбувати волосся в інший колір, щоб освіжити та змінити образ кардинально.

Стрижка "боб каре "

Хвиляста Пікс

Незалежно від форми вашого обличчя така стрижка підійде кожній жінці. Зокрема, такий образ можна прикрасити гарними сережками, і це зробить вас гламурнішою та сексуальнішою.

Стрижка "хвиляста Пікс"

Яку стрижку обрати в 50

Коротке волосся

Як відомо, коротке волосся здатне омолодити обличчя. Деякі жінки без вагань зважуються на коротку та стильну стрижку. Така стрижка завжди залишається в моді.

Стрижка коротке волосся