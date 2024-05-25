Свято 25 травня: що не можна робити сьогодні і як залучити удачу

Яке сьогодні церковне свято

Цього дня християни святкують Третє віднайдення голови Івана Предтечі. У VIII столітті, під час гонінь на християнство, її приховали. Пізніше її перевозили з місця на місце, зокрема до Константинополя.

Третє віднайдення відбулося у 850 році, коли святий Ігнатій дізнався про місце її поховання.

Досі її точне місцеперебування залишається загадковим, проте більшість джерел вказують на Ам’єнський собор у Франції як найбільш ймовірне місце.

Що не можна робити 25 травня

Забобони щодо сьогоднішнього дня, яких дотримувалися наші предки:

не залишати немитий посуд на ніч

не робити оплату або розрахунки грошима пізно увечері

не розповідати сни, які приснилися в ніч перед цим днем

Особливу увагу приділяли одягу:

уникати чорного одягу, щоб не стати сумними влітку

не дивитися на небо, коли виходиш на вулицю, щоб уникнути нещастя

Також у цей день:

заборонено лаятися, з'ясовувати стосунки, сперечатися

не можна робити прибирання, прати, прасувати, шити або займатися важкою роботою

заборонено різати і брати в руки гострі предмети, а також потрібно бути обережним з вогнем, щоб не поранитися

не можна думати про погане

не можна відмовляти в проханні та скупитися - інакше в житті добра не буде

Що можна робити 25 травня

Цього дня існує також багато рекомендацій щодо того, що варто зробити:

селяни рано-вранці йшли на город, щоб накрити городину від шкідників, бо вважалося, що в цей період вони особливо активні

худобу виганяли на поле пастися лише після того, як зійшла роса

по можливості, слід піти в храм і помолитися, бо у цей день дозволяється поминати померлих, можна поставити свічку за упокій душі

поділіться чимось з іншою людиною - воздасться подвійно

одягніть щось червоне - це притягне удачу і любов

ходіть в гості та запрошуйте до себе гостей

Наші предки також мали багато цікавих прикмет, пов'язаних із цим днем:

багато роси на траві - буде хороший урожай

на горобині багато квітів - вродить зерно

пізній цвіт горобини - до тривалої осені

Сон, який наснився в ніч проти 25 травня, вважався віщим і повинен збутися протягом шести місяців.

Прикмети цього дня можуть передбачити прийдешнє літо:

червоний світанок - влітку буде мало дощів

похмурий ранок - чекайте дощове літо

горобина зацвіла до цього дня - буде хороший урожай льону

Горобину завжди садили недалеко від будинку, бо вірили, що вона захищає від нещастя.

У кого сьогодні день ангела

Іменини сьогодні, 25 травня, святкують: Іван, Вікторія та Олена. А також Антон, Герман, Денис, Іван, Петро, Семен.