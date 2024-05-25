Свято 25 травня: що не можна робити сьогодні і як залучити удачу

25 травня православні в Україні за новим календарем ПЦУ відзначають Третє віднайдення глави Івана Предтечі.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні традиції і заборони цього дня, а також про прикмети і хто сьогодні святкує іменини.
Цього дня християни святкують Третє віднайдення голови Івана Предтечі. У VIII столітті, під час гонінь на християнство, її приховали. Пізніше її перевозили з місця на місце, зокрема до Константинополя.
Третє віднайдення відбулося у 850 році, коли святий Ігнатій дізнався про місце її поховання.
Досі її точне місцеперебування залишається загадковим, проте більшість джерел вказують на Ам’єнський собор у Франції як найбільш ймовірне місце.
Забобони щодо сьогоднішнього дня, яких дотримувалися наші предки:
Особливу увагу приділяли одягу:
Також у цей день:
Цього дня існує також багато рекомендацій щодо того, що варто зробити:
Наші предки також мали багато цікавих прикмет, пов'язаних із цим днем:
Сон, який наснився в ніч проти 25 травня, вважався віщим і повинен збутися протягом шести місяців.
Прикмети цього дня можуть передбачити прийдешнє літо:
Горобину завжди садили недалеко від будинку, бо вірили, що вона захищає від нещастя.
Іменини сьогодні, 25 травня, святкують: Іван, Вікторія та Олена. А також Антон, Герман, Денис, Іван, Петро, Семен.
Нагадаємо, раніше вже з'явився церковний календар на червень.
Під час написання матеріалу було використано джерела: сайт ПЦУ, Церковний календар УПЦ.