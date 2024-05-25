Праздник 25 мая: что нельзя делать сегодня и как привлечь удачу

25 мая православные в Украине по новому календарю ПЦУ отмечают Третье нахождение главы Ивана Предтечи.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных традициях и запретах этого дня, а также о приметах и кто сегодня празднует именины.
В этот день христиане празднуют Третье обретение председателя Иоанна Предтечи. В VIII веке, во время гонений на христианство, ее скрыли. Позже ее перевозили с места на место, в частности в Константинополь.
Третье обретение произошло в 850 году, когда святой Игнатий узнал место ее захоронения.
До сих пор ее точное местонахождение остается загадкой, однако большинство источников указывают на Амьенский собор во Франции как наиболее вероятное место.
Суеверия по поводу сегодняшнего дня, которых соблюдали наши предки:
Особое внимание уделяли одежде:
Также в этот день:
В этот день существует также много рекомендаций относительно того, что следует сделать:
Наши предки также имели много интересных примет, связанных с этим днем:
Сон, приснившийся в ночь на 25 мая, считался вещим и должен сбыться в течение шести месяцев.
Приметы этого дня могут предсказать грядущее лето:
Рябину всегда сажали недалеко от дома, потому что верили, что она защищает от несчастья.
Именины сегодня, 25 мая, празднуют: Иван, Виктория и Елена. А также Антон, Герман, Денис, Иван, Петр, Семен.
Напомним, ранее уже появился церковный календарь на июнь.
При написании материала были использованы источники: сайт ПЦУ, Церковный календарь УПЦ.