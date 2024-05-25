Свято 25 травня: що не можна робити сьогодні і як залучити удачу
25 травня православні в Україні за новим календарем ПЦУ відзначають Третє віднайдення глави Івана Предтечі.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні традиції і заборони цього дня, а також про прикмети і хто сьогодні святкує іменини.
Яке сьогодні церковне свято
Цього дня християни святкують Третє віднайдення голови Івана Предтечі. У VIII столітті, під час гонінь на християнство, її приховали. Пізніше її перевозили з місця на місце, зокрема до Константинополя.
Третє віднайдення відбулося у 850 році, коли святий Ігнатій дізнався про місце її поховання.
Досі її точне місцеперебування залишається загадковим, проте більшість джерел вказують на Ам’єнський собор у Франції як найбільш ймовірне місце.
Що не можна робити 25 травня
Забобони щодо сьогоднішнього дня, яких дотримувалися наші предки:
- не залишати немитий посуд на ніч
- не робити оплату або розрахунки грошима пізно увечері
- не розповідати сни, які приснилися в ніч перед цим днем
Особливу увагу приділяли одягу:
- уникати чорного одягу, щоб не стати сумними влітку
- не дивитися на небо, коли виходиш на вулицю, щоб уникнути нещастя
Також у цей день:
- заборонено лаятися, з'ясовувати стосунки, сперечатися
- не можна робити прибирання, прати, прасувати, шити або займатися важкою роботою
- заборонено різати і брати в руки гострі предмети, а також потрібно бути обережним з вогнем, щоб не поранитися
- не можна думати про погане
- не можна відмовляти в проханні та скупитися - інакше в житті добра не буде
Що можна робити 25 травня
Цього дня існує також багато рекомендацій щодо того, що варто зробити:
- селяни рано-вранці йшли на город, щоб накрити городину від шкідників, бо вважалося, що в цей період вони особливо активні
- худобу виганяли на поле пастися лише після того, як зійшла роса
- по можливості, слід піти в храм і помолитися, бо у цей день дозволяється поминати померлих, можна поставити свічку за упокій душі
- поділіться чимось з іншою людиною - воздасться подвійно
- одягніть щось червоне - це притягне удачу і любов
- ходіть в гості та запрошуйте до себе гостей
Наші предки також мали багато цікавих прикмет, пов'язаних із цим днем:
- багато роси на траві - буде хороший урожай
- на горобині багато квітів - вродить зерно
- пізній цвіт горобини - до тривалої осені
Сон, який наснився в ніч проти 25 травня, вважався віщим і повинен збутися протягом шести місяців.
Прикмети цього дня можуть передбачити прийдешнє літо:
- червоний світанок - влітку буде мало дощів
- похмурий ранок - чекайте дощове літо
- горобина зацвіла до цього дня - буде хороший урожай льону
Горобину завжди садили недалеко від будинку, бо вірили, що вона захищає від нещастя.
У кого сьогодні день ангела
Іменини сьогодні, 25 травня, святкують: Іван, Вікторія та Олена. А також Антон, Герман, Денис, Іван, Петро, Семен.
Нагадаємо, раніше вже з'явився церковний календар на червень.
Під час написання матеріалу було використано джерела: сайт ПЦУ, Церковний календар УПЦ.