Праздник 25 мая: что нельзя делать сегодня и как привлечь удачу

25 мая православные в Украине по новому календарю ПЦУ отмечают Третье нахождение главы Ивана Предтечи.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных традициях и запретах этого дня, а также о приметах и кто сегодня празднует именины.

Какой сегодня церковный праздник

В этот день христиане празднуют Третье обретение председателя Иоанна Предтечи. В VIII веке, во время гонений на христианство, ее скрыли. Позже ее перевозили с места на место, в частности в Константинополь.

Третье обретение произошло в 850 году, когда святой Игнатий узнал место ее захоронения.

До сих пор ее точное местонахождение остается загадкой, однако большинство источников указывают на Амьенский собор во Франции как наиболее вероятное место.

Что нельзя делать 25 мая

Суеверия по поводу сегодняшнего дня, которых соблюдали наши предки:

не оставлять немытую посуду на ночь

не производить оплату или расчеты деньгами поздно вечером

не рассказывать сны, приснившиеся в ночь перед этим днем

Особое внимание уделяли одежде:

избегать черной одежды, чтобы не стать грустными летом

не смотреть на небо, когда выходишь на улицу, чтобы избежать несчастья

Также в этот день:

запрещено ругаться, выяснять отношения, спорить

нельзя делать уборку, стирать, гладить, шить или заниматься тяжелой работой

запрещено резать и брать в руки острые предметы, а также нужно соблюдать осторожность с огнем, чтобы не пораниться

нельзя думать о плохом

нельзя отказывать в просьбе и скупиться - иначе в жизни добра не будет

Что можно делать 25 мая

В этот день существует также много рекомендаций относительно того, что следует сделать:

наши предки рано утром шли на огород, чтобы накрыть овощи от вредителей, потому что считалось, что в этот период они особенно активны.

скот выгоняли на поле пастись только после того, как взошла роса

по возможности, следует пойти в храм и помолиться, потому что в этот день разрешается поминать умерших, можно поставить свечу за упокой души

поделитесь чем-нибудь с другим человеком - воздастся вдвойне

наденьте что-то красное - это привлечет удачу и любовь

ходите в гости и приглашайте к себе гостей

Наши предки также имели много интересных примет, связанных с этим днем:

много росы на траве - будет хороший урожай

на рябине много цветов - уродит зерно

поздний цвет рябины - к длительной осени

Сон, приснившийся в ночь на 25 мая, считался вещим и должен сбыться в течение шести месяцев.

Приметы этого дня могут предсказать грядущее лето:

красный рассвет - летом будет мало дождей

пасмурное утро - ждите дождливое лето

рябина зацвела к этому дню - будет хороший урожай льна

Рябину всегда сажали недалеко от дома, потому что верили, что она защищает от несчастья.

У кого сегодня день ангела

Именины сегодня, 25 мая, празднуют: Иван, Виктория и Елена. А также Антон, Герман, Денис, Иван, Петр, Семен.