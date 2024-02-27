Що можна посіяти на балконі в березні, щоб отримати урожай за три тижні

Редиска

Вона проростає вже від температури +3 градуси. Якщо раптом у березні будуть заморозки, то розсаду можна занести у квартиру. Морозостійкість дозволить вам посадити редиску в березні та отримати перший врожай за 18-20 днів.

Найзручніший розмір лотка для редиски 600 на 600 мм. Глибина має бути від 50 мм. У дні лотка зробіть кілька отворів для стікання зайвої води при поливі.

Перед посадкою насіння бажано замочити в теплій воді на 20-30 хвилин. Насіння садіть у лунку глибиною 10-15 мм. Землю потім потрібно акуратно зволожити й накрити прозорою плівкою. Вона захистить ґрунт від висихання у період проростання. Плівку потрібно зняти, як з'являться зелені паростки.

Кріп

Цій корисній зелені потрібен тільки полив та світло. Перед посадкою насіння потрібно замочити у воді чи марганцівці. А потім просушити. Сіяти потрібно на глибину 1 см. Сходи з'являться вже через 5-10 днів. Не забувайте щодня кріп поливати.

Петрушка

Ще одна морозостійка рослина, яку можна вирощувати на балконі. Якщо сіяти її конвеєром, з інтервалом 2-3 тижні, то свіжі гілочки можна буде зривати від ранньої весни. Перед посівом насіння потрібно замочити у рожевому розчині марганцівки на добу, а потім проростити у вологій марлі чи паперовій серветці на батареї.

Насіння потрібно садити на глибину 1 см та на відстані 5-10 см. Сходи петрушки погано реагують на прямі сонячні промені. А поливати петрушку потрібно акуратно, бажано за допомогою піпетки.

Селера

Її можна сіяти та вирощувати з перших днів березня. Насіння селери дрібне і проростає повільно. Тому варто його спочатку проростити у квартирі, а потім посіяти, не занурюючи глибоко у землю. Розсада селери невибаглива і витримає зниження температури на декілька градусів нижче нуля.

Варто пам'ятати, що селера не переносить надлишку вологи біля коріння, тому на дно ящика потрібно насипати дренаж.

Зелена цибуля

Її садять у першій половині березня, а перші сходи з'являються вже через три тижні. Насіння потрібно заглибити на 1-1,5 см, на відстані 5 см. Контейнер тримайте у квартирі до появи перших сходів. Якщо обіцяють заморозки вночі, то потрібно буде знову занести розсаду у квартиру. Поливати потрібно, коли верхній шар ґрунту підсохне, і проводити підживлення добривом. У ґрунт розсаду цибулі пересаджують у травні.