Місячний посівний календар на березень 2024: що та коли садити для гарного врожаю

Посівними календарями користувалися від старих часів і обирали найкращі дати для саджання та сіяння рослин, розсади та робіт на городах. Варто також орієнтуватися на погодні умови, але з березня вже починаються перші роботи на землі.

Що так коли потрібно садити у березні 2024 року, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео "Місячна країна".

Посівний календар на березень

Сприятливі дні: 1, 5, 6, 7, 12, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29 березня

Несприятливі дні: 8, 9, 14 березня

Нейтральні дні: 2, 3, 4, 10, 11, 17, 22, 26, 30, 31 березня

Що треба посадити у першій половині березня

До 15 березня варто вже посіяти редис, редьку, цибулю на зелень, однорічні та бульбові квіти. Також вже можна висаджувати цибулю, часник, хрін, усі види ранньої капусти, картоплю, топінамбур, квасолю, боби. Можна пересаджувати та пікірувати рослини.

Що садити в середині березня

Цей час буде сприятливим для помідорів, огірків, перцю, баклажанів, кабачків, гарбузів, редьки та зелені на салати.

З 15 березня також можна садити цибулю, часник, хрін, спаржу, картоплю, полуницю, суницю, квасолю, горох, моркву та буряк.

Що садити в кінці березня

У третій декаді місяця можна садити розсаду помідорів та огірків, перець, капусту, баклажани, кабачки, моркву, ріпу та селеру. Також цей період сприятливий для садіння картоплі та топінамбура.