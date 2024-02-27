Что можно посеять на балконе в марте, чтобы получить урожай через три недели

Редис

Она прорастает уже от температуры +3 градуса. Если в марте вдруг будут заморозки, то рассаду можно занести в квартиру. Морозостойкость позволит вам посадить редиску в марте и получить первый урожай через 18-20 дней.

Самый удобный размер лотка для редиса 600 на 600 мм. Глубина должна быть от 50 мм. В дне лотка сделайте несколько отверстий для стекания излишней воды при поливе.

Перед посадкой семена лучше замочить в теплой воде на 20-30 минут. Семена сажайте в лунку глубиной 10-15 мм. Землю затем нужно аккуратно увлажнить и накрыть прозрачной пленкой. Она защитит почву от высыхания в период прорастания. Пленку нужно снять, как появятся зеленые побеги.

Укроп

Этой полезной зелени требуется только полив и свет. Перед посадкой семена следует замочить в воде или марганцовке. А затем просушить. Сеять нужно на глубину 1 см. Всходы появятся уже через 5-10 дней. Не забывайте каждый день укроп поливать.

Петрушка

Еще одно морозостойкое растение, которое можно выращивать на балконе. Если сеять ее конвейером с интервалом 2-3 недели, то свежие веточки можно будет срывать с ранней весны. Перед посевом семена нужно замочить в розовом растворе марганцовки на сутки, затем прорастить во влажной марле или бумажной салфетке на батарее.

Семена нужно сажать на глубину 1 см и на расстоянии 5-10 см. Всходы петрушки плохо реагируют на прямые солнечные лучи. А поливать петрушку нужно аккуратно, желательно с помощью пипетки.

Сельдерей

Ее можно сеять и выращивать с первых дней марта. Семена сельдерея мелкие и прорастают медленно. Поэтому следует его сначала прорастить в квартире, а затем посеять, не погружая глубоко в землю. Рассада сельдерея неприхотлива и выдержит понижение температуры на несколько градусов ниже нуля.

Следует помнить, что сельдерей не переносит избытка влаги у корней, поэтому на дно ящика нужно насыпать дренаж.

Зеленый лук

Ее сажают в первой половине марта, а первая лестница появляется уже через три недели. Семена нужно углубить на 1-1,5 см, на расстоянии 5 см. Контейнер держите в квартире до появления первой всходов. Если обещают заморозки ночью, нужно будет снова занести рассаду в квартиру. Поливать нужно, когда верхний слой почвы подсохнет, и проводить подкормку удобрением. В почву рассаду лука пересаживают в мае.