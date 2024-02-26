Коли потрібно садити цибулю для гарного врожаю: поради досвідчених городників

В Україні вже майже весна, а погода вже радує першим теплом. Тому більшість городників замислилися над тим, чи не пора вже садити перші овочеві культури на свої ділянках.

У підготовці матеріалу використані також такі джерела: Сад та город, Аптека садівника, Агро City.

Коли потрібно садити цибулю, щоб мати гарний врожай, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Для того, щоб цибуля активно розвивалася у землі, а не зупинилася на стадії укорінення, потрібно її своєчасно посадити. Але поспішати навесні теж не варто - це може нашкодити майбутньому врожаю.

Вже доведено фахівцями, що цибуля здатна витримувати низькі температури, а через це городники поспішають її висадити, як тільки трошки потепліє. Але у низьких температурах вона умовно "спить". І росте активно тільки у тому випадку, якщо ґрунт теплий.

Досвідчені городники радять дивитися не на дату у календарі, а на погодні умови. Останніми роками весна була не надто тепла і після перших теплів днів можуть прийти заморозки та сніг. Тому варто дочекатися, доки ґрунт буде стабільно з температурою від +10 +12 градусів.

Приморозки та різке зниження температури може загальмувати ріст цибулі, тому не варто її висаджувати у перші тижні березня, як тільки пригріє сонечко.

У біль теплому кліматі, як на півдні України, з середини березня можна починати готувати сіянку до посіву.