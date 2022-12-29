Що не можна дарувати на Новий рік 2023, щоб не накликати біду

Новий 2023 рік потрібно зустріти у сімейному колі. У рік Кролика потрібно відмовитися від розкішних та дорогих подарунків та галасливих вечірок.

Що не можна дарувати

Подарунки варти дарувати лише ті, які стануть у нагоді людині в побуті, на роботі або на кожен день. На них не варто витрачати багато грошей.

Категорично заборонено на Новий рік 2023 дарувати:

шампунь;

гель для душа;

крем;

парфуми;

годинник;

свічки;

дзеркала;

рушники;

столові прибори;

бритви;

одяг червоного та помаранчевого кольору;

домашніх тваринок;

гроші.

Також бажано обирати символічні подарунки, щоб був зображений Кролик. Наприклад, шкарпетки, посуд і навіть букет із моркви може стати гарним та корисним подарунком у новорічну ніч.

Найголовніше, щоб задобрити Кролика, подарунки потрібно дарувати від душі.