Як не отруїтися під час новорічних застіль: прості поради

Війна в Україні не стане на заваді новорічним гулянням у домашньому колі. При такому святкуванні дуже легко можна отруїтися, якщо не дотримуватися простих правил.

У Головному Управлінні Держпродспоживслужби українцям нагадали про те, як зберегти здоров'я на новорічні свята.

Як не отруїтися на свята?

не купуйте продукти харчування на стихійних ринках або з рук приватних осіб;

при купівлі продуктів харчування обов'язково звертайте увагу термін придатності;

зберігайте продукти лише способом, вказаним на упаковці;

уникайте сусідства сирих продуктів та готових страв у холодильнику;

перед приготуванням або споживанням мийте руки

після обробітку сирого м'яса, птиці, риби та використання яєць, не забувайте вимити руки, перш ніж контактувати з іншими продуктами;

вживайте страви відразу після приготування, а все, що готувалося заздалегідь, необхідно ретельно термічно обробляти;

зберігайте салати без заправки, особливо ті, що передбачають використання майонезу, заправляйте безпосередньо перед вживанням;

пам'ятайте, що кондитерські вироби з масляним кремом зберігаються при температурі 2-6 градусів не більше 36 годин, із заварним кремом – не більше 6 годин;

не вживайте продукти та напої при найменшій підозрі у їхній недоброякісності.

Ми нагадуємо, що краще уникати їжі з великою кількістю олії, великої кількості солодощів та алкогольних напоїв, оскільки все це провокує виникнення тяжких захворювань із боку шлунково-кишкового тракту та серцево-судинної системи.

Не готуйте багато страв, якщо немає можливості забезпечити належне зберігання продуктів при відключенні електроенергії.