Як не отруїтися під час новорічних застіль: прості поради
Війна в Україні не стане на заваді новорічним гулянням у домашньому колі. При такому святкуванні дуже легко можна отруїтися, якщо не дотримуватися простих правил.
У Головному Управлінні Держпродспоживслужби українцям нагадали про те, як зберегти здоров'я на новорічні свята.
Як не отруїтися на свята?
- не купуйте продукти харчування на стихійних ринках або з рук приватних осіб;
- при купівлі продуктів харчування обов'язково звертайте увагу термін придатності;
- зберігайте продукти лише способом, вказаним на упаковці;
- уникайте сусідства сирих продуктів та готових страв у холодильнику;
- перед приготуванням або споживанням мийте руки
- після обробітку сирого м'яса, птиці, риби та використання яєць, не забувайте вимити руки, перш ніж контактувати з іншими продуктами;
- вживайте страви відразу після приготування, а все, що готувалося заздалегідь, необхідно ретельно термічно обробляти;
- зберігайте салати без заправки, особливо ті, що передбачають використання майонезу, заправляйте безпосередньо перед вживанням;
- пам'ятайте, що кондитерські вироби з масляним кремом зберігаються при температурі 2-6 градусів не більше 36 годин, із заварним кремом – не більше 6 годин;
- не вживайте продукти та напої при найменшій підозрі у їхній недоброякісності.
Ми нагадуємо, що краще уникати їжі з великою кількістю олії, великої кількості солодощів та алкогольних напоїв, оскільки все це провокує виникнення тяжких захворювань із боку шлунково-кишкового тракту та серцево-судинної системи.
Не готуйте багато страв, якщо немає можливості забезпечити належне зберігання продуктів при відключенні електроенергії.
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