Что нельзя дарить на Новый год 2023, чтобы не навлечь беду

В новогоднюю ночь принято дарить подарки близким людям. Это уже стало главной традицией праздника. Однако некоторые подарки категорически нельзя дарить в год Черного Кролика.
Что не стоит дарить, чтобы не навлечь беду - читайте ниже в материале Styler.
Новый 2023 нужно встретить в семейном кругу. В год Кролика следует отказаться от роскошных и дорогих подарков и шумных вечеринок.
Подарки стоит дарить только те, которые пригодятся человеку в быту, на работе или на каждый день. На них не стоит тратить много денег.
Категорически запрещено на Новый год 2023 дарить:
Также желательно выбирать символические подарки, чтобы был изображен Кролик. К примеру, носки, посуду и даже букет из моркови может стать хорошим и полезным подарком в новогоднюю ночь.
Самое главное, чтобы задобрить Кролика, подарки нужно дарить от души.
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