Що не можна дарувати на Новий рік 2023, щоб не накликати біду

В новорічну ніч заведено дарувати подарунки близьким людям. Це вже стало головною традицією свята. Однак, деякі подарунки категорично не можна дарувати на рік Чорного Кролика.

Що не варто дарувати, щоб не накликати біду - читайте нижче в матеріалі Styler .

Новий 2023 рік потрібно зустріти у сімейному колі. У рік Кролика потрібно відмовитися від розкішних та дорогих подарунків та галасливих вечірок.

Що не можна дарувати

Подарунки варти дарувати лише ті, які стануть у нагоді людині в побуті, на роботі або на кожен день. На них не варто витрачати багато грошей.

Категорично заборонено на Новий рік 2023 дарувати:

шампунь;

гель для душа;

крем;

парфуми;

годинник;

свічки;

дзеркала;

рушники;

столові прибори;

бритви;

одяг червоного та помаранчевого кольору;

домашніх тваринок;

гроші.

Також бажано обирати символічні подарунки, щоб був зображений Кролик. Наприклад, шкарпетки, посуд і навіть букет із моркви може стати гарним та корисним подарунком у новорічну ніч.

Найголовніше, щоб задобрити Кролика, подарунки потрібно дарувати від душі.