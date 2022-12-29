Что нельзя дарить на Новый год 2023, чтобы не навлечь беду

В новогоднюю ночь принято дарить подарки близким людям. Это уже стало главной традицией праздника. Однако некоторые подарки категорически нельзя дарить в год Черного Кролика.

Что не стоит дарить, чтобы не навлечь беду - читайте ниже в материале Styler.

Новый 2023 нужно встретить в семейном кругу. В год Кролика следует отказаться от роскошных и дорогих подарков и шумных вечеринок.

Что нельзя дарить

Подарки стоит дарить только те, которые пригодятся человеку в быту, на работе или на каждый день. На них не стоит тратить много денег.

Категорически запрещено на Новый год 2023 дарить:

шампунь;

гель для душа;

крем;

духи;

часы;

свечи;

зеркала;

полотенца;

столовые приборы;

бритвы;

одежду красного и оранжевого цвета;

домашних животных;

деньги.

Также желательно выбирать символические подарки, чтобы был изображен Кролик. К примеру, носки, посуду и даже букет из моркови может стать хорошим и полезным подарком в новогоднюю ночь.

Самое главное, чтобы задобрить Кролика, подарки нужно дарить от души.