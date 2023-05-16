Що може статися, якщо свистіти в будинку: народні прикмети

Свист в дома

Існує прикмета, що зі свистом викликається різна нечисть, яка здатна вкрасти фінансовий добробут мешканців будинку. Також свист вдома може образити домовика, він піде і забере з собою усі найцінніші речі.

Якщо ж так сталося, що людина почала свистіти вдома, то щоб не притягнути лихо, потрібно зробити наступне: тричі обернутися навколо себе, наче повертаючи час назад.

Також, коли вдома люди святкують весілля, то свистіти у жодному разі не можна. Згідно з прикметами, така родина не зможе довго прожити і у підсумку може зруйнуватися.

До того ж дітям можна пробачити свист, а ось доросла людина може таким чином викликати негативне ставлення до себе.

Раніше люди вірили, що через свист спілкується різна нечисть. Якщо людина буде постійно свистіти, то навколо неї можуть зібратися біси. Нечиста сила може притягнути негаразди. Чоловік та дружина почнуть конфліктувати, а діти не будуть слухняними.

У яких випадках можна свистіти

Зокрема, сміливо свистіти можуть моряки, адже таким чином вони викликають вітер, щоб він наповнював вітрила. Але у даному разі важливо не перестаратися.

До того ж люди, які не вірять у прикмети, можуть сміливо свистіти і можуть бути впевнені у тому, що нічого страшного не станеться. Багато проблем люди створюють собі самі.