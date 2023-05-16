Что может произойти, если свистеть в доме: народные приметы

Свист в доме

Существует примета, что со свистом вызывается разная нечисть, способная украсть финансовое благосостояние жильцов дома. Также свист дома может оскорбить домового, он уйдет и унесет с собой все самые ценные вещи.

Если же так случилось, что человек начал свистеть дома, то чтобы не привлечь беду, нужно сделать следующее: трижды обернуться вокруг себя, словно поворачивая время назад.

Также, когда дома люди празднуют свадьбу, то свистеть ни в коем случае нельзя. Согласно приметам, такая семья не сможет долго прожить и в итоге может разрушиться.

К тому же детям можно простить свист, а вот взрослый может таким образом вызвать негативное отношение к себе.

Раньше люди верили, что через свист общается разная нечисть. Если человек будет постоянно свистеть, то вокруг него могут собраться бесы. Нечистая сила может привлечь проблемы. Супруги начнут конфликтовать, а дети не будут послушными.

В каких случаях можно свистеть

В частности, смело свистеть могут моряки, ведь таким образом они вызывают ветер, чтобы он наполнял паруса. Но в данном случае важно не переусердствовать.

К тому же люди, не верящие в приметы, могут смело свистеть и быть уверены в том, что ничего страшного не произойдет. Многие проблемы люди создают себе сами.