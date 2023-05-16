Что может произойти, если свистеть в доме: народные приметы

Все знают примету о том, что свистеть дома нельзя, потому что не будет денег. Однако, кроме безденежья, может возникнуть много других неудач в жизни.
Почему категорически нельзя свистеть в доме - читайте на Styler ниже.
Существует примета, что со свистом вызывается разная нечисть, способная украсть финансовое благосостояние жильцов дома. Также свист дома может оскорбить домового, он уйдет и унесет с собой все самые ценные вещи.
Если же так случилось, что человек начал свистеть дома, то чтобы не привлечь беду, нужно сделать следующее: трижды обернуться вокруг себя, словно поворачивая время назад.
Также, когда дома люди празднуют свадьбу, то свистеть ни в коем случае нельзя. Согласно приметам, такая семья не сможет долго прожить и в итоге может разрушиться.
К тому же детям можно простить свист, а вот взрослый может таким образом вызвать негативное отношение к себе.
Раньше люди верили, что через свист общается разная нечисть. Если человек будет постоянно свистеть, то вокруг него могут собраться бесы. Нечистая сила может привлечь проблемы. Супруги начнут конфликтовать, а дети не будут послушными.
В частности, смело свистеть могут моряки, ведь таким образом они вызывают ветер, чтобы он наполнял паруса. Но в данном случае важно не переусердствовать.
К тому же люди, не верящие в приметы, могут смело свистеть и быть уверены в том, что ничего страшного не произойдет. Многие проблемы люди создают себе сами.
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