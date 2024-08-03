Що може піти не так? Вам потрібно це знати, якщо плануєте завести морську свинку
Морські свинки можуть стати чудовими домашніми улюбленцями, але перед цим вам треба дізнатися особливості характеру та утримання цієї тварини. Це серйозне зобов’язання, яке потребує відповідального підходу.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, на що слід звернути увагу, якщо ви плануєте або вже купили морську свинку.
Основні характеристики виду
Морська свинка, кавія свійська (звичайна), або мурчак (Cavia porcellus) - популярні домашні улюбленці родом із Південної Америки. Також їх використовують у лабораторних дослідженнях, а в деяких куточках світу навіть вживаються в їжу.
Хоча морські свинки не живуть так довго, як коти чи собаки, вони теж потребують чимало часу й уваги. В середньому гризуни живуть близько 5-7 років та іноді навіть більше.
Кавія свійська, мурчак (фото: Вікіпедія)
Вам знадобиться велика клітка
Морським свинкам потрібно багато простору, і більшість кліток, які продаються наче для морських свинок, насправді замалі, особливо для пари. Дехто вирішує зробити клітку власноруч, і насправді це дуже легко, адже морські свинки досить великі та не вміють втікати.
Для збереження здоров'я вашої тварини, необхідно чистити клітку щонайменше раз на тиждень. Також не забувайте перевіряти, щоб у них завжди були чисті миски для їжі та води.
Типова морська свинка (фото: Вікіпедія)
Характерні особливості виду
Це дуже товариська тварина, яка не люблять знаходитися на самоті, воліючи жити в компанії з іншими особинами свого виду. Щоб уникнути небажаного потомства, рекомендується тримати пару однієї статі. Самок можна утримувати разом, так само як і самців, без будь-яких проблем, адже вони фізіологічно не зможуть розмножуватися.
Існує безліч видів, таких як тексель, тедді, перуанська, абіссинська американська та інші морські свинки. Враховуйте, що іноді відмінності в характерах різних видів можуть призвести до того, що деякі морські свинки не зможуть ужитися разом. Найкраще знайомити їх у ранньому віці, хоча дорослих морських свинок можна обережно знайомити між собою.
Спочатку, коли попадає до вас у руки, тваринка може нервувати та навіть налякатися, але при постійному дбайливому догляді морські свинки швидко стають ручними. Їх велика перевага в тому, що навіть у стресових ситуаціях ці гризуни частіше обирають втечу, аніж атаку.
Група морських свинок за харчуванням (фото: Вікіпедія)
Мовні здібності тварини
Морські свинки можуть вимовляти до 11 різних звуків. Серед них є:
- Характерний звук, що нагадує "свист" - коли знаходяться в очікуванні ласощів або потребують уваги
- Якщо ви чуєте "муркотіння" - означає, що ваша морська свинка щаслива
- Можуть шипіти, скиглити або стукати зубами - у випадках, коли тварина відчуває агресію, роздратування або занепокоєння,
- Голосний вереск - гучна реакція тварини свідчить про страх і наляканість.
Хоча зазвичай скиглява морська свинка не настільки гучна, щоб дратувати сусідів, вона може бути голосною. Якщо ви шукаєте тварину, чиї звуки ніколи не завадять званій вечері чи післяобідньому сну - це точно не ваш варіант.
Довгошерста морська свинка у клітці (фото: Вікіпедія)
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Під час написання матеріалу було використано джерела: List Verse і Вікіпедія.