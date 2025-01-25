На що мають звернути увагу жінки на побаченні: ось чіткі "червоні прапорці"

Неповага до персоналу

Якщо ваш партнер грубо поводиться з офіціантами або іншими працівниками, це може свідчити про його загальне ставлення до людей.

Постійні розмови про колишніх

Якщо він постійно згадує своїх колишніх партнерів, це може означати, що він ще не готовий до нових стосунків.

Надмірна критика

Якщо він постійно критикує вас або інших, це може бути ознакою контролюючої поведінки.

"Критика на першому побаченні - це взагалі чіткий знак, що не варто мати з цією людиною щось у майбутньому", - підкреслив експерт.

Відсутність інтересу до вас

Якщо він не ставить вам питань і не цікавиться вашими інтересами, це може свідчити про егоїзм.

"Однак не спішить з висновками, можливо ваш новий знайомий просто мовчазний і боїться чимось вас образити. Це не найкращі риси для чоловіків, але вони не ознакою того, що йому не цікаво", - пояснив коуч.

Непослідовність у розповідях

Якщо його історії не збігаються або він часто змінює версії подій, це може бути ознакою брехні.

Надмірна ревність

Якщо він вже на першому побаченні проявляє ревність, це може бути ознакою майбутніх проблем у стосунках.

"Якщо бачите прояв грубості - як емоційної, так і фізичної, то це чіткий "ред флег". Найкраще - закінчити побачення одразу та піти", - радить фахівець.

Неповага до ваших кордонів

Якщо він не поважає ваші особисті кордони або намагається змусити вас робити те, що вам некомфортно, це серйозний сигнал.

"Будьте уважні на першому або на навіть на декількох перших побаченнях. Переважно чоловіки транслюють, як вони бачать світ, стосунки з іншими та ставлення до жінки. Ваша справа - побачити це і звертати увагу на дрібниці, не дозволяючи незнайомий людині задурити вам голову", - резюмує Віталій Курсік.