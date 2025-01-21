"Червоні прапорці" на першому побаченні: яка поведінка жінки відштовхне будь-якого чоловіка

Перше побачення має велике значення для обидвох партнерів, оскільки від нього залежить, чи буде розвиток у стосунків. Існує чимало "червоних прапорців", які можуть відштовхнути іншу людину.

Яка поведінка жінки на першому побаченні може одразу відштовхнути будь-якого чоловіка, розповів для РБК-Україна (проєкт Styler) лайф коуч та сексолог Віталій Курсік.

Перше побачення - це по суті знайомство. І хоча ми намагаємося завжди показати себе з найкращої сторони, характер все одно можна побачити - за певними "червоними прапорцями". На що потрібно звернути увагу чоловікові під час знайомства з жінкою?

Груба поведінка

Якщо ваша співрозмовниця грубо поводиться з вами або з оточуючими, це може бути ознакою її загальної поведінки.

Постійні розмови про колишніх

Якщо вона постійно згадує своїх колишніх партнерів, це може свідчити про те, що вона ще не готова до нових стосунків.

"Звісно, якщо ви влаштовуєте жінці допит стосовно її минулого, то вона змушена буде розповідати про колишніх. Але не варто цю тему піднімати під час першого побачення, оскільки ваша зацікавленість має бути до тою людини, що зараз поруч, а не до тої, яка була у минулому", - пояснює коуч.

Непослідовність у розповідях

Якщо її історії не збігаються або вона часто змінює версії подій, це може бути ознакою брехні. І якщо жінка з першого побачення так робить, то в майбутньому можуть виникати проблеми.

Відсутність інтересу до вас

Якщо вона не ставить вам питань і не цікавиться вашими інтересами, це може свідчити про егоїзм.

"Не спішить робить висновки. Запитайте у жінки, чому вона не цікавиться вашим життям та подивіться на її реакцію. Вона вам скаже більше, ніж сама відповідь", - радить експерт.

Надмірна критика

Якщо вона постійно критикує вас або інших, це може бути ознакою контролюючої поведінки.

Неповага до ваших кордонів

Якщо вона не поважає ваші особисті кордони або намагається змусити вас робити те, що вам некомфортно, це серйозний сигнал.

Флірт з іншими людьми

Якщо вона відкрито фліртує з іншими людьми під час вашого побачення, це може свідчити про відсутність серйозних намірів.

"Це однозначний "ред флег" - флірт з кимось у вашій присутності", - підкреслює фахівець.

Надмірна ревність

Якщо вона вже на першому побаченні проявляє ревність, це може бути ознакою майбутніх проблем у стосунках.

"Ці "червоні прапорці" можуть допомогти вам краще зрозуміти, чи варто продовжувати спілкування з цією людиною. Перші побачення потрібні саме для того, щоб побачити людину та з'ясувати, чи є у вас щось спільне. Будьте уважні та пам'ятайте - перше враження найчастіше вірне", - резюмує Віталій Курсік.