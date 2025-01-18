Чому чоловіки зраджують коханих: експерт назвав 9 найчастіших причин

Зрада - це болюча тема, яка викликає багато емоцій. Але за цим явищем стоять конкретні причини, і розуміння їх може допомогти вчасно розпізнати тривожні сигнали у стосунках.

1. Емоційна незадоволеність

Попри стереотип, чоловіки також потребують емоційної підтримки. Коли вони відчувають себе недооціненими чи не почутими в стосунках, це може штовхнути їх на пошук уваги й розуміння на стороні.

2. Рутина у стосунках

Монотонність і відсутність новизни можуть створити враження, що стосунки "застрягли". Зрада в такому випадку часто є спробою повернути гостроту почуттів і відчути себе живим.

"Кожна людина потребує емоцій, радощів, розслаблення, задоволення - саме це чоловіки починають шукати на стороні. Але це не означає, що вони не можуть все це отримати від дружини. Насправді можуть, але найчастіше - не вміють", - пояснює коуч.

3. Сексуальна незадоволеність

Сексуальні потреби чоловіків часто замовчуються у стосунках. Якщо ці потреби ігноруються, чоловік може шукати інтиму з іншою людиною, яка задовольнить його фізичні бажання.

"Буває й так, що чоловіки не говорять про свої бажання з дружиною, але починають шукати того, з ким можна їх втілити у життя", - підкреслює експерт.

4. Криза середнього віку

Чоловіки, які досягають певного віку, іноді почуваються невпевнено у своїй привабливості чи успішності. Зрада стає способом "довести" собі, що вони все ще бажані.

5. Відсутність емоційної зрілості

Деякі чоловіки не вміють працювати над стосунками чи говорити про свої проблеми відкрито. Їм легше втекти від труднощів до іншої жінки, ніж намагатися вирішити конфлікти з партнеркою.

6. Брак уваги від партнерки

Якщо чоловік відчуває, що його потреби ігноруються або що партнерка більше зосереджена на роботі, дітях чи собі, це може спонукати його шукати увагу на стороні.

7. Вплив друзів або соціального оточення

Деякі чоловіки зраджують через вплив свого оточення. Якщо друзі чи колеги розповідають про свої пригоди та схвалюють таку поведінку, чоловік може піти на зраду під тиском групи.

8. Проблеми з самооцінкою

Зрада може стати способом підняти власну самооцінку. Чоловік, який відчуває себе недостатньо успішним чи привабливим, може шукати підтвердження власної цінності через увагу іншої жінки.

9. Відсутність страху втрати

Коли чоловік впевнений, що партнерка його не залишить, навіть якщо дізнається про зраду, це створює "безкарне" середовище, в якому він відчуває себе вільним діяти без наслідків.

"І це, напевно, найгірший варіант зради. Бо жінка пробачає, залишається поруч, і вона при цьому частіше всього - глибоко нещасна", - каже фахівець.

Що ж робити?

За словами експерта, зрада не завжди означає кінець стосунків. Якщо обидва партнери готові працювати над проблемами, стосунки можна відновити й зробити їх навіть сильнішими.

"Головне - чесно поговорити, визначити, що щось може призвести до зради, і працювати над виправленням ситуації разом", - резюмує Віталій Курсік.