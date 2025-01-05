Що корисніше: оселедець чи червона риба? Відповідь може вас здивувати

Оселедець - доступний суперфуд

Користь для здоров'я

Оселедець містить омега-3 жирні кислоти , які сприяють зниженню рівня "поганого" холестерину та підтримують здоров’я серця.

, які сприяють зниженню рівня "поганого" холестерину та підтримують здоров’я серця. Він багатий на вітамін D , необхідний для зміцнення кісток і підтримки імунної системи.

, необхідний для зміцнення кісток і підтримки імунної системи. Йод і селен в оселедці покращують роботу щитоподібної залози та мають антиоксидантний ефект.

Ціна та доступність

Оселедець є набагато дешевшим, ніж червона риба, що робить його доступним джерелом корисних речовин для більшості українців.

Недоліки

Оселедець зазвичай продається в солоному вигляді, що підвищує ризик вживання надмірної кількості солі. Це може бути проблемою для людей із гіпертонією чи захворюваннями нирок.

Червона риба - вишуканий делікатес

Користь для здоров'я

Червона риба також багата на омега-3 жирні кислоти , однак їх концентрація може бути навіть вищою, ніж у оселедці.

, однак їх концентрація може бути навіть вищою, ніж у оселедці. Вона містить вітаміни групи В , які підтримують нервову систему та енергетичний обмін.

, які підтримують нервову систему та енергетичний обмін. Астаксантин, природний антиоксидант у червоній рибі, сприяє захисту клітин від старіння.

Недоліки

Червона риба дорожча, а деякі її види, зокрема лосось, можуть вирощуватися на фермах із використанням штучних добавок, що знижує її користь.

Високий вміст жирів робить її калорійнішою, тому вживати її потрібно в помірних кількостях.

Що обрати з риби?

Якщо ви шукаєте доступний і корисний продукт, який зміцнить ваш організм, обирайте оселедець .

. Якщо маєте можливість і хочете додати до раціону вишукану страву з потужними антиоксидантними властивостями, зверніть увагу на червону рибу.

Дослідження, опубліковане у Journal of Clinical Lipidology, підтверджує, що регулярне вживання омега-3 жирних кислот із риби знижує ризик серцево-судинних захворювань на 20-30%. Водночас, експерти радять поєднувати в раціоні різні види риби, щоб отримати максимальну користь.

І оселедець, і червона риба мають свої унікальні властивості. Оптимальним рішенням буде чергувати ці продукти, щоб насолоджуватися їхнім смаком і користю для здоров’я.