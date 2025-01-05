Що корисніше: оселедець чи червона риба? Відповідь може вас здивувати

Оселедець та червона риба, як-от лосось чи форель, є популярними продуктами на українських столах. Обидва види риби багаті на корисні речовини, проте вони мають свої переваги й недоліки. Тож що обрати, якщо ви хочете отримати максимум користі для здоров’я?
На це питання відповідає РБК-Україна (проект Styler).
Користь для здоров'я
Ціна та доступність
Оселедець є набагато дешевшим, ніж червона риба, що робить його доступним джерелом корисних речовин для більшості українців.
Недоліки
Користь для здоров'я
Недоліки
Дослідження, опубліковане у Journal of Clinical Lipidology, підтверджує, що регулярне вживання омега-3 жирних кислот із риби знижує ризик серцево-судинних захворювань на 20-30%. Водночас, експерти радять поєднувати в раціоні різні види риби, щоб отримати максимальну користь.
І оселедець, і червона риба мають свої унікальні властивості. Оптимальним рішенням буде чергувати ці продукти, щоб насолоджуватися їхнім смаком і користю для здоров’я.
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В матеріалі використані такі джерела - Journal of Clinical Lipidology, Nutrients, Health News.