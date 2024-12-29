Як оселедець впливає на організм? Це справжня "скарбниця здоров'я"
Оселедець - справжня скарбниця здоров'я. Хоча багато хто з нас цінує цю рибу насамперед за неповторний смак, варто звернути увагу на багатство поживних речовин, які містить цей продукт.
Як впливає оселедець на наш організм, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Onet.
В чому користь оселедця
Оселедець треба включати в раціон хоча б два рази на тиждень.
Це не тільки смачна добавка до багатьох страв, але й цінне джерело вітамінів, мінералів і амінокислот.
До складу, серед іншого, входять: вітаміни A, D, B12, білок, калій, магній, залізо, кальцій, йод, фосфор, мідь, аспарагінова кислота, лейцин, триптофан. Ці інгредієнти мають вирішальне значення для правильного функціонування нашого організму.
Регулярне включення оселедця у свій раціон приносить ряд переваг для здоров’я.
Ось найважливіші з них:
- Підтримка роботи мозку завдяки вмісту омега-3 ненасичених жирних кислот.
- Зниження ризику анемії через високий рівень заліза.
- Захист серця завдяки дії омега-3 кислот.
- Підтримуйте оптимальну масу тіла, допомагаючи регулювати рівень глюкози в крові.
- Зниження окислювального стресу, боротьба з вільними радикалами.
- Підтримка основних функцій організму завдяки наявності вітаміну В12.
Фахівці Американської кардіологічної асоціації рекомендують їсти рибу не рідше двох разів на тиждень. Тому оселедець може з’явитися в нашому тижневому меню без проблем. Однак не забувайте вибирати здорові способи приготування риби та уникати надмірної кількості солі.
Чи може оселедець бути шкідливим?
Оселедець, як і інші харчові продукти, може мати деякі протипоказання. Через вміст солі слід бути обережними людям із захворюваннями серця та атеросклерозом. Вагітним і годуючим жінкам слід відмовитися від продуктів з консервантами, а алергікам на рибу - повністю виключити оселедець зі свого раціону.
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